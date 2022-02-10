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Спорт

О драме в лыжной гонке у женщин на 10 км расскажет новый выпуск «Олимпийского дайджеста»

Гостями очередного выпуска «Олимпийского дайджеста» 10 февраля станут участница Паралимпиады в Токио Александра Васильева и мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин.

Одна десятая секунды отделила российскую лыжницу, серебряного призера Пекина Наталью Непряеву от бронзовой медали. Также сегодня наши олимпийцы могли взять медали в фристайле и конькобежном спорте, но увы!

Смотрите «Олимпийский дайджест» сегодня вечером на YouTube-канале ПАИ и в группе ПАИ в ВК.

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