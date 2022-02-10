Скончался экс-директор лицея №21 в Пскове Сергей Петров

16:56, 10 февраля 2022, ПАИ

9 февраля после продолжительной тяжёлой болезни на 71-м году жизни скончался бывший директор Социально-экономического лицея № 21 им. Героя России С. В. Самойлова, заслуженный учитель Российской Федерации Сергей Петров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении образования администрации Пскова.

Сергей Петров родился 22 июля 1951 года в Острове в семье рабочих. После окончания средней школы в 1968 году поступил на исторический факультет с изучением английского языка Псковского государственного педагогического института им. С. М. Кирова, после окончания которого в 1973 году был направлен на работу в среднюю школу пос. Дедовичи. В 1974 году был призван на военную службу в ряды Советской армии, службу проходил в группе советских войск в Германии. По окончании службы Сергей Николаевич вернулся в Дедовичи на прежнее место работы, к своим ученикам, а через год переехал в Псков и работал сначала в средней школе № 20, а затем в школе № 22. В 1988 году он был назначен директором средней школы № 21 г. Пскова, в которой во многом благодаря усилиям Сергея Николаевича в 1993 году появились лицейские классы, а уже в 2000 году школа получила статус социально-экономического лицея.

«Сергей Николаевич был умным, интеллигентным, талантливым человеком и блестящим педагогом, энергичным, требовательным, но в то же время очень отзывчивым руководителем. Коллективом он руководил более 20 лет, и за эти годы лицей добился больших успехов в своём развитии», - отметили в лицее.

Сотрудники управления образования Пскова и лицея № 21 выражают глубокие, искренние соболезнования его семье и близким и скорбят вместе с ними.

Прощание состоится 11 февраля в 10:00 во дворе дома на улице Звездной, 13. Отпевание - 12 февраля в 11:00 по адресу: Псковская область, Опочецкий район, деревня Апанасково.