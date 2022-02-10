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Жизнь Невельского района обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция главы Невельского района Олега Майорова.

Для вас мы узнали:

  1. нацпроекты – двигатель изменений в муниципалитете;
  2. на разработку проектно-сметной документации на ремонт моста в Невеле выделят 5 млн рублей;
  3. 9 ТОСов работают в районе, благодаря которым жители адаптируют под себя среду, делая жизнь комфортнее;
  4. греческий сыр производят в Невельском районе;
  5. инвестор откроет в Невеле производство колотых дров, основной рынок сбыта – заграница;
  6. виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга выращивают в Псковской области;
  7. фонари для подводных лодок Минобороны РФ производят в Невельском районе;
  8. 1 178 заявок на участие в программе догазификации подали в Невельском районе;
  9. в Невеле планируют реализовывать инвестпроект стоимостью 60-70 млн рублей, в рамках которого предполагается строительство двух газовых котельных;
  10. в Невеле планируют построить новый приют для бездомных животных, но только после того, как будет достигнуто общественное согласие по его месторасположению;
  11. 3,5 млн рублей потратили на приведение в порядок воинских захоронений в Невельском районе.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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