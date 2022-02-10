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Общество

Почти 500 собак отловили в Псковской области в 2021 году

484 собаки отловили в Псковской области в 2021 году. Об этом рассказала Псковскому агентству информации председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

В 2020 году по заявкам граждан с улиц забрали 378 собак, в 2019 — 373. Работу ведут зоозащитные организации, заключившие договоры с ветеринарными учреждениями Псковской области, по программе «отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск в среду обитания».

Напомним, на отлов и временное содержание собак из бюджета Псковской области ежегодно предусмотрено 4 миллиона 317 тысяч рублей. Этих средств хватает на работу с 500 собаками. Вера Баданина добавила, что рассматривается вопрос увеличения объема финансирования на эти цели.

На содержание бездомного животного в приюте из бюджета Псковской области выделяется 39,99 рубля на сутки. Отлов каждой из них стоит более 4 тысяч рублей. 

Отметим, жители Псковской области стали чаще жаловаться на стаи бездомных животных. В Дно собаки загрызли домашних кур и кроликов, а в деревне Речки Печорского района с цепи сорвалась собака и покусала двоих детей. В 2021 году более 400 псковичей обратились в травмпункт из-за укусов животных. Интернет-пользователи из Пушкинских Гор пожаловались на засилье волков. 

Подробнее о том, как решают проблему бездомных животных в Псковской области, читайте здесь.

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