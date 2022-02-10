Трансляция пятого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»

18:53, 10 февраля 2022, ПАИ

Гостями очередного выпуска «Олимпийского дайджеста» стали участница Паралимпиады в Токио Александра Васильева и мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин.

Вместе с ними мы обсудим четвёртое место российской лыжницы Натальи Непряевой, а также выступления сборной России по фристайлу и российского шорт-трекиста.

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