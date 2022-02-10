Народная артистка Зинаида Кириенко госпитализирована с подозрением на COVID-19

17:11, 10 февраля 2022, ПАИ

Народная артистка Зинаида Кириенко госпитализирована с подозрением на COVID-19. По предварительной информации, артистке стало плохо дома и родственники вызвали сотрудников скорой помощи после того, как она ненадолго потеряла сознание, сообщает РЕН ТВ.

На данный момент Кириенко назначили все необходимые анализы, и после полного обследования будет поставлен точный диагноз.

Артистке 88 лет, и она играла в таких картинах, как «Тихий Дон», «Любить по-русски 2», «Два капитана» и многих других. Является президентом Фонда энциклопедии имени Шолохова.