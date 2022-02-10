Народная артистка Зинаида Кириенко госпитализирована с подозрением на COVID-19
Народная артистка Зинаида Кириенко госпитализирована с подозрением на COVID-19. По предварительной информации, артистке стало плохо дома и родственники вызвали сотрудников скорой помощи после того, как она ненадолго потеряла сознание, сообщает РЕН ТВ.
На данный момент Кириенко назначили все необходимые анализы, и после полного обследования будет поставлен точный диагноз.
Артистке 88 лет, и она играла в таких картинах, как «Тихий Дон», «Любить по-русски 2», «Два капитана» и многих других. Является президентом Фонда энциклопедии имени Шолохова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
10 февраля 2022
Около ста тонн пескосоляной смеси использовали в Великих Луках за день для борьбы с гололедицей
10 февраля 2022
Студенты ПсковГУ почтили память Александра Пушкина на традиционной литии в Святогорском монастыре