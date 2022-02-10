Студенты ПсковГУ почтили память Александра Пушкина на традиционной литии в Святогорском монастыре

17:13, 10 февраля 2022, ПАИ

10 февраля в Свято-Успенском Святогорском монастыре состоялась традиционная лития на могиле Александра Пушкина, которую возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Студенты и преподаватели ПсковГУ приняли участие в богослужении и почтили память великого русского поэта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Третьекурсницы направления «Филология» Александра Кондратьева, Дарья Шумаркина и Елизавета Лилиант прочитали стихи у могилы Пушкина. День памяти продолжится для учащихся экскурсией в Михайловское.

Напомним, ранее студенты и преподаватели Псковского государственного университета организовали Литературную композицию в Пушкиногорском научно-культурном центре. В ходе встречи доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ Нина Цветкова рассказала о свидетельствах последних дней Пушкина, о том, как общество отреагировало на его кончину.

В ходе дискуссии на тему «Что для нас значит Пушкин?» студенты читали тексты поэта и делились своими впечатлениями от прочитанного. В завершение ребята исполнили музыкальные композиции под аккомпанемент доцента кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ Вадима Андреева.

Мероприятие организуется Псковским государственным университетом совместно с представителями Российского общества «Знание», которое осуществляет просветительскую деятельность в регионах, участвует в формировании интеллектуального контента, организует и проводит бесплатные лекции, а также разнообразные мероприятия в сфере воспитания и социальной поддержки обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

День памяти Александра Пушкина традиционно отмечается 10 февраля: в этот день поэт трагически погиб на дуэли. В 2022 году отмечается 185-я годовщина смерти Пушкина – выдающегося российского поэта и писателя, заложившего основы современного литературного русского языка и создавшего множество литературных произведений, которые вошли в золотой фонд отечественной культуры.