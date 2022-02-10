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Общество

Два парка обустроят в 2022 году в Пскове в рамках нацпроекта

Два парка обустроят в Пскове в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

На благоустройство двух общественных территорий и разработку проектно-сметной документации на обустройство еще одного парка предусмотрено 49 млн 490 тысяч рублей.

До 31 июля планируется завершить работы по благоустройству парка имени Юрия Гагарина, который расположен между улицами Гущина и Гдовской на Запсковье.

Подрядная организация уже провела планировку территории, подготовила зону под детский игровой комплекс, пешеходные дорожки, будущий газон и установила уличное освещение. Контракт также предусматривает установку воркаут-площадки, площадки для мини-футбола и баскетбола, малых архитектурных форм, скамеек и урн. 

Вторая общественная территория – сквер вдоль Сиреневого бульвара. Первая очередь этого проекта будет выполнена до 30 сентября. Проектом предусмотрены ремонт и устройство новых дорожек и площадок, зон для активного и тихого отдыха, освещения, посадка кустарников и газонов, установка скамеек и урн. Контракт на производство работ будет заключен в ближайшее время.

Кроме того, до конца года на средства нацпроекта будет разработана проектно-сметная документация благоустройства парка реки Милевки. Территория находится на пересечении улиц Инженерной и Крупской. Концепция ее благоустройства «Место для тебя» стала победителем открытого голосования, которое завершилось в ноябре.

По замыслу авторов, территорию разделят на тематические зоны. Предусмотрены зона для взрослого отдыха, смотровая площадка и зона кормления уток, локация для молодежи, детская площадка с игровым комплексом, спортивная зона с воркаут-площадкой и коробкой для игры в футбол и баскетбол, парковка для велосипедов и самокатов. В ходе обсуждения концепции дополнительно предложено запроектировать установку туалетного модуля и посадить ель для новогодних торжеств. Эти предложения будут включены в задание на проектирование.

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