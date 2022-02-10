В псковском СИЗО-1 прошел День памяти Пушкина

17:22, 10 февраля 2022, ПАИ

В честь 185-й годовщины со дня трагической гибели великого русского поэта и писателя Александра Пушкина в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошел тематический урок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева. В ходе классного часа учащиеся посмотрели фильм о событиях, предшествовавших трагическому дню, познакомились с основными этапами жизни и творчества Александра Пушкина, а также прослушали романсы на его произведения. При чтении стихов, посвященных памяти поэта, участники классного часа пришли к выводу, что такие качества, как достоинство и честь, определяли не только поэтическое творчество, но и личное поведение поэта и гражданина.

Завершилось мероприятие созданием иллюстрированной выставки под общим названием «10 февраля 1837 года 2 часа 45 минут пополудни».