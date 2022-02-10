Псковичи старше 16 лет могут принять участие в конкурсе уличной культуры и спорта

17:31, 10 февраля 2022, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

1 февраля стартовал 5 сезон международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо». Организаторами премии выступают Росмолодежь, Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России» и Молодежная общественная организация «Оффбитс».

Проект реализуется при поддержке Министерства спорта РФ, Фонда президентских грантов, Россотрудничества, Федерального государственного бюджетного учреждения «Роскультцентр».

На протяжении 5 лет премия вручается лучшим творческим и спортивным деятелям в области хип-хоп-культуры, граффити, воркаута, скейтбординга, паркура, бизнеса и др. Каждый желающий может заявить о себе и представить свои проекты. В период с 2018 по 2021 год участниками проекта стали 120 тысяч человек из 36 стран. Участников оценивают профессиональные эксперты из 15 стран мира - представители уличной культуры, хип-хоп-культуры, сфер дизайна, видеопродакшена, молодые предприниматели, представители общественных организаций, всемирно известные уличные художники, танцоры и др.

Международная конкурс-премия «Кардо» входит в топ-100 лучших проектов, поддержанных Фондом президентских грантов.

Принять участие в премии может каждый, кто связывает жизнь с уличной культурой, в возрасте от 16 лет, прикрепив заявку на официальном сайте «Кардо».

Проект разделен на 3 этапа, все мероприятия которых продлятся с 1 февраля по 11 сентября 2022 г.:

● 1 этап — старт онлайн-регистрации, в рамках которой участники должны рассказать о себе, своей команде, проделанной работе (1 февраля — 1 мая);

● 2 этап — творческий этап, во время которого 45 международных экспертов не менее чем из 15 стран мира представят творческие задания и по результатам их выполнения определяет ТОПы участников, к которым на финальных мероприятиях присоединится команда, прошедшая региональный отбор.

● 3 этап — финалы, проходящие в Белгороде в течение 5 дней, на которые приедут не только лучшие российские, но и международные деятели уличного искусства и спорта.