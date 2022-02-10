14 новых машин получил Псковский филиал «Россети Северо-Запад»
14 новых бригадных машин получил Псковский филиал «Россети Северо-Запад». Об этом сообщает официальный Telegram-канал компании.
Поступившие микроавтобусы «Соболь» приспособлены к бездорожью и могут перевозить не только пассажиров, но и грузы весом до тонны. Все автомобили оборудуют системой спутникового мониторинга, чтобы в режиме онлайн «видеть» бригаду даже там, где нет мобильной связи. Это позволяет эффективнее перемещать ресурсы и быстрее реагировать при аварийно-восстановительных работах.
За прошедшие два года в Псковском филиале «Россети Северо-Запад» обновили парк спецтехники почти на 20%. Районы электрических сетей получили 62 машины. Это не только бригадные автомобили, но и мобильная лаборатория, снегоболотоходы, автогидроподъёмники и бурильно-крановые установки.
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