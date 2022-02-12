Новые правила профилактики COVID-19 – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

15:31, 12 февраля 2022, ПАИ

8 февраля в медиацентре Псковского агентства информации прошла конференция, посвящённая новым правилам профилактики COVID-19.

Более 2000 пациентов находятся под наблюдением врачей в Пскове. В кол-центр Псковской городской поликлиники ежедневно обрабатывают до 700 звонков. Те, кому поставили диагноз «ковид», могут выйти из самоизоляции уже через семь дней – конечно, при условии хорошего самочувствия. Сдавать повторно ПЦР-тест не нужно. Больничный можно закрыть дистанционно. Обо всём этом и многом другом читайте в стенограмме встречи.

– Добрый день, коллеги! Рада вас всех приветствовать в медиацентре Псковского агентства информации. Сегодня у нас состоится пресс-конференция, посвящённая новым правилам Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. У нас сегодня в гостях заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая и главврач Псковской районной больницы Елена Уткина. Здравствуйте. Мой первый вопрос будет общий: в чём же заключаются новые правила Роспотребнадзора по профилактике и лечению коронавируса?

Главные изменения

Надежда Рагозина (Н. Р.): Добрый день, коллеги. Наверное, самая главная вводная, что степень строгости соблюдения ограничительных мероприятий немножечко смягчена. Что из этого следует? Первое: больше не подлежат уходу на карантин люди, контактировавшие с больными ковидом. Если гражданин, контактировавший с пациентом с коронавирусной инфекцией, не имеет клинических проявлений заболевания, если он здоров, то карантину он не подлежит. Он продолжает работать и вести обычный для себя образ жизни.

Пациенты по-прежнему подлежат тестированию с клиникой ОРЗ, подлежат исследованию на ковид, но выписка осуществляется без контрольного исследования. Независимо от того, был ли первый тест положительным или отрицательным, если в течение семи дней наступило выздоровление, больничный автоматически закрывается, пациент выписывается без повторного тестирования. За исключением нескольких случаев. Первое: если выздоровление наступило ранее семи дней. Есть у нас такие работящие граждане, которые стремятся вернуться к труду сразу же, как только почувствовали себя легче. Если ситуация такова, то пациенту перед выпиской необходимо сдать повторный тест не раньше, чем через три дня после получения положительного результата. Вторая ситуация: если в течение семи дней выздоровление не наступило. Тогда больничный лист продлевают, но уже после очного осмотр. Такого пациента уже должны посмотреть врач или фельдшер терапевтического участка, решить вопрос о том, необходимо или нет проведение повторного тестирования, скорректировать лечение и так далее.

Ещё одно нововведение: критерием подтверждённого диагноза «коронавирус» является проведение не только ПЦР-тестирования, но и использование так называемого ИХА, стресс-теста на наличие антигенового возбудителя. Единственное, нужно сразу оговориться, что считаются доказательством подтверждения коронавируса только те стресс-тесты, которые выполнены медицинским работником. По понятным причинам. Пациент может принести в кармане тест, взятый у соседа, сказать, что у меня положительный тест, с двумя полосками, а потом при выходе из поликлиники передать этот тест для повторного использования другому приятелю. Чтобы такого рода злоупотреблений избежать, тестирование выполняется медицинским работником. Если гражданин желает приобрести тест и пройти тестирование собственным тестом, в принципе, препятствий к этому нет. Но – медицинским работником. Приезжает к нему бригада, и в присутствии медработников выполняется тестирование с использованием стресс-теста, самостоятельно приобретённого пациентом.

Теперь возможно дистанционное открытие больничного листа на основании опроса. Пациент, который почувствовал клинические симптомы заболевания, подозревает ли он у себя ковид, либо это банальная острая респираторная инфекция, либо это грипп, обращается по телефону в кол-центр своей поликлиники либо по единому телефону 122, который тоже его переключает на кол-центр его территориальной поликлиники. Дальше его опрашивают. И если на основании этого опроса подтверждается наличие признаков заболевания, пациенту дистанционно открывают больничный лист.

Мы рассматриваем возможность открытия возможности на региональном портале «К-Врачу.ру», но это вопрос, может быть, пары недель. По состоянию на сегодняшний день это, к сожалению, ещё никак не получится, сейчас пока только через телефонный звонок. Впоследствии такая опция будет доступна.

– А закрывается больничный автоматически по истечении семи дней?

Н. Р.: В том случае, если от пациента не поступило информации, что он продолжает болеть.

Пусть доктор услышит,

пусть доктор придёт

– Спасибо большое. К нам поступило много вопросов по поводу того, что людям было не дозвониться до врача либо он не пришёл домой. Что в таком случае ему делать?

Галина Невалённая (Г. Н.): Сейчас у нас резко увеличилось количество пациентов… Для сравнения: в октябре-ноябре, когда был максимальный подъём, у нас на амбулаторном наблюдении и лечении было 1500-1600 пациентов с коронавирусной инфекцией, сейчас у нас более 2000-2100. Увеличилось количество пациентов, количество вызовов. В обычном режиме мы принимаем 200-300 вызовов, тут были дни, когда мы принимали и по 500 вызовов. Но, естественно, преобладали ОРВИ. Понятно, что даже при максимальной укомплектованности нашего кол-центра (у нас там работает от 15 до 19 человек) в понедельник с 8 до 11 часов утра наблюдается максимальная напряжённость по звонкам. Работаем мы очно, принимаем звонки с восьми до восьми. Как правило, во второй половине дня посвободнее, но сейчас даже во второй половине дня телефон, если так можно сказать, достаточно раскалённый.

Мы призываем обращаться в наш Instagram-аккаунт, в наши соцсети, учитывая, что эти все обращения мы отрабатываем в буквальном смысле 24/7. Если ситуаций с поступлением вызовов большое количество, тогда мы проводим так называемую медицинскую сортировку. Мы смотрим все вызовы, смотрим на возраст, на сопутствующую патологию и на те жалобы, которые предъявляет пациент. Если мы видим, что пациент возрастной, с большим количеством соматических заболеваний, с достаточно выраженной температурой, к этому пациенту мы едем в первую очередь. Те пациенты, которые более молодые, с малой симптоматикой, с неотягощённым анамнезом, естественно, стоят во втором эшелоне. Если мы видим этого пациента, на вызов приезжаем на третий день или, не дай бог, позже. У нас законодательно право закреплено: если мы видим, что человек болен, и понимаем, что он заболел не сегодня, а три дня назад, то с оформлением больничных листов проблем нет. Тем более у нас зафиксированный вызов. Это допускается именно в таких ситуациях. Поэтому для тех, кто переживает по поводу больничного, листа, это вопрос решаемый.

Но существует такой момент в медицине: когда большой наплыв пациентов, нам нужно на самом деле определить приоритеты. В первую очередь мы оказываем медицинскую помощь особо нуждающимся, тяжёлым пациентам, возрастным, и у нас в особой группе приоритета ещё беременные женщины и кормящие. Поэтому здесь есть объективные причины, в том числе особенности нашей медицинской сортировки. Если говорить про дистанционную выписку больничного листа, то здесь хочу добавить, что окончательное решение, конечно, принимает врач, для того чтобы, с одной стороны, не было недооценки собственного состояния со стороны пациентов. Также бывает иногда аггравация, взрослые люди могут достаточно объективно оценить своё самочувствие, но окончательное решение принимает врач. По вопросу дистанционной выписки, то есть закрытия больничного листа, здесь несколько проще ситуация, потому что эти пациенты уже были под наблюдением: аудиоконтроль, дистанционное наблюдение, лично смотрели доктора. Поэтому, если пациент желает дистанционно закрыть больничный лист, легче принять это решение.

В то же время иногда доктора всё-таки приглашают пациентов на личный осмотр для решения вопроса о закрытии больничного листа, особенно пациентов, у которых есть тяжёлая сопутствующая патология – или бронхиальная астма, или другие заболевания, для того чтобы не пропустить каких-то осложнений. Мы в свете новых законодательных актов всё-таки на первое место ставим приоритет здоровья пациента, естественно, выстраиваем свою работу так, чтобы, не дай бог, никому не навредить.

– Скажите, а что делать тем, кто не дождался врача в течение недели? Проходят сроки, заболевание закончилось, больничный до сих пор не открыт, на работу выходить надо, и надо что-то предъявить руководителю.

Г. Н.: У нас есть возможность повторного обращения, и я прошу позвонить ещё раз или обозначиться. За выходные дни и за вчерашний день мы пересмотрели всю картотеку, если так можно сказать. Бывают чисто технические особенности, когда, допустим, начинал лечение в городской поликлинике, потом переехал на адрес районной, у нас в пределах города или наоборот, чтобы мы эту преемственность абсолютно отследили. Если есть такие граждане, могут написать нам в Instagram, чтобы мы ещё раз всё это отследили.

Сегодня, например, я во второй половине дня уезжала сюда, уже не было такого наплыва звонков. Если не дозвонились с утра, то звоните во второй половине дня в кол-центр поликлиники: 29-90-28. Иногда бывают ситуации, когда это не самый лучший способ, но тем не менее сейчас все способы хороши. Допустим, заболела семья или кто-то заболел, есть друзья, родственники, которые не больны и которые могут прийти в поликлинику. И такие случаи бывают. В каждой поликлинике есть так называемый председатель врачебной комиссии, который занимается контролем выписки всех больничных листов. Или можно обратиться к своему врачу. Но с учётом того, что все врачи заняты, в свободном режиме, может быть, сложно застать врача, а руководящий состав на месте. Кроме того, клиники у нас перешли на режим работы с восьми до восьми, и суббота-воскресенье у нас тоже рабочие дни, по особому графику.

И снова о ПЦР-тестах

– Добрый день. Александр Машкарин, Псковское агентство информации. В какие сроки врачи должны внести в базу данных на «Госуслугах» информацию о результатах тестирования? А теперь частный вопрос: спрашиваю, потому что у одного из наших коллег тестирование было на прошлой неделе, а результаты пришли в четверг. Он их посмотрел на сайте лабораторной службы «Хеликс», но на «Госуслугах» этих результатов до сих пор нет. Для многих, особенно невакцинированных, переболеть коронавирусом – это значит получить желанный QR-код, который сейчас фактически как проход в публичные места.

Елена Уткина (Е. У.): Если пациент получает положительный тест, ему приходит СМС-сообщение с этим результатом, а анализ приходит непосредственно в базу данных нашего учреждения. И, получив положительный результат, врач и медсестра, которая с ней работает, обязаны внести в ковидный регистр этого пациента как больного коронавирусной инфекцией в течение двух часов. Это по нашим нормативным документам.

В силу большой загруженности мы вносим иногда в течение первых суток. Но пациент обязательно получит QR-код, если он первично внесён. В дальнейшем ведётся дневник наблюдений его в этом ковидном регистре врачом, и выписывается с выздоровлением. Или с улучшением. Тогда он получает QR-код.

Г. Н.: Если говорить по поводу результатов самих ПЦР-тестов, здесь вносит в базу не медицинская организация, любая лаборатория любой формы собственности, государственная или частная, которая работает в рамках ОМС или не ОМС, выполняя анализ, перегружает или передаёт все сведения обязательно в Роспотребнадзор. Обо всех положительных результатах. А далее по согласию с пациентом, если у пациента есть личный кабинет на «Госуслугах», если он согласен, сообщаются полные данные, СНИЛС и паспорт, которые указываются на направлении, и тогда уже перегружается этот анализ на «Госуслуги». Если все эти сведения есть, есть полная регистрация, это происходит.

Сейчас, учитывая огромный объём (например, наша поликлиника в день берёт 700-900 мазков, отправляем в лабораторию), бывают чисто технические ошибки. Например, как у меня фамилия – Невалённая, буква ё, два н, если где-то будет технически одно н или е вместо ё, то не загрузится результат на сайт госуслуг. Но мы получаем так называемую дефектуру, то есть мы отправили 900 мазков и видим, сколько мазков пришло неидентифицированных, особенно если полисы просроченные или какие-то особенности. Мы сразу же начинаем работать, отрабатывать, почему не прошёл анализ. Он не пропал. Он в базе. Просто не перезагружаются данные.

– То есть это где-то на этапе лаборатория – Роспотребнадзор?

Г. Н.: На этапе оформления. В принципе, есть определённый человеческий фактор, технический. А так это перегружается, сам анализ загружается не медицинской организацией. Мы вносим данные в ковидный регистр.

А. М.: Давайте ещё раз алгоритм проясним. Пациент сдал тест через поликлинику, в поликлинике делают пометки с занесением на «Госуслуги», у них есть там такой бланк, делают отметку, на «Госуслугах» этого спустя много дней нет. Куда пациенту звонить? В кол-центр? И что в таком случае должны запросить у такого пациента в кол-центре? Какие данные?

Г. Н.: Звонят в кол-центр, говорят, когда и где сдавали, дублируют полностью все свои данные, и мы проверяем по базе, когда мы отправили мазок, в работе он или он, не дай бог, в дефектуре. Прежде чем отправить мазки, мы составляем акт, опись, у нас это всё отслеживается. Это что касается мазков. А если говорить про регистр ковид-переболевших, то в любом случае этот QR-код появляется по завершении заболевания.

И даже если сейчас, в период большой нагрузки, мы не за два часа успеем внести данные этого пациента, а внесём их чуть позже, окончательно QR-код сформируется после того, как мы закроем случаи заболевания, в этом регистре сделаем все необходимые отметки, и примерно в течение 2-3 дней автоматически, это уже не наш функционал, идёт перегрузка информации из ковид-регистра на сайт госуслуг. Здесь опять же всё зависит от того, полная ли регистрация была у пациента. Иногда бывает ситуация, человек начал болеть, мы внесли первые данные, не было ещё регистрации на «Госуслугах». То же самое: они обращаются к нам в кол-центр, мы проверяем, если нужно, обращаемся в техподдержку.

– Ситуация: врач не дошёл, человек сам сделал ПЦР-тест, в частной клинике, заплатил деньги, ПЦР-тест положительный. На «Госуслугах» результата нет. Как ему дальше поступать? Врач участковый не открыл больничный, но он точно знает, что он ковидный. ПЦР туда ещё не загружен. Как тогда, какой алгоритм действий?

Е. У.: Если пациент получает положительный ПЦР-тест, он должен обратиться в поликлинику, вызвать врача или дистанционно сообщить об этом. Пожалуйста, в данном случае у нас есть речевой модуль-опросник, в кол-центре, где мы очень подробно опрашиваем каждого человека, когда он заболел, какие у него жалобы, там целый перечень вопросов.

Мы проводим сортировку, можно этому пациенту дать рекомендации по телефону, понаблюдать некоторое время, а в дальнейшем выписать после выздоровления, если это лёгкое течение. Либо он нуждается в осмотре, в корректировке лечения. В зависимости от этого вызов либо передаётся на дом и пациент уже наблюдается врачом ковид-бригады, либо проводится аудионаблюдение. Он заносится в ковидный регистр – и дальше схема та же: выписывается в дальнейшем с выздоровлением. Получает QR-код.

– Опять же частный вопрос. Человек дождался врача, ему открыли больничный, но ковид-бригада приехала чуть позже и сделала тест, грубо говоря, спустя пять дней. Но ПЦР-тест пришёл положительный. С какого дня считается семь дней? С момента общения с участковым терапевтом, когда он пришёл домой, или через пять дней, как получен этот тест?

Е. У.: С момента заболевания.

– То есть если чуть позже был сделан тест, всё равно семь дней будут отсчитываться с первого посещения врача?

Е. У.: Да, да.

О контактных, самоизоляции и технических ошибках

– Вопрос по поводу самоизоляции. Если в семье проживают 4-5 человек и один заболел, у него положительный тест на ковид, будут ли у других брать бесплатные тесты, так как они могут быть переносчиками и бессимптомно болеть? Спасибо.

Н. Р.: В случае бессимптомного течения – нет. При бессимптомном течении у контактных лиц ПЦР-тестирование не делается. Причём уже достаточно давно. Такого рода изменения в постановление главного государственного санитарного врача внесены достаточно давно, пару месяцев назад. Контактные тестируются только при появлении клинической картины, если контактный человек заболевает, тогда да, это основание для проведения тестирования. Если человек здоров контактный, тестирование не делается.

А. М.: Уточняющий вопрос. По поводу даты отсчёта больничного с момента получения положительного результата или сдачи теста и так далее. Больничный, понятно, отсчитывается с момента посещения врача. Но вопрос самоизоляции на семь дней после положительного теста. Больничный заканчивается через семь дней, а самоизоляция с какого дня должна отсчитываться?

Н. Р.: Со дня начала заболевания. Совершенно очевидно, что если на третий день пришёл положительный тест, то три дня назад человек заболел именно ковидом, а не аппендицитом. Понятно, что это одно и то же заболевание, поэтому с начала клинической картины считается срок карантина.

А. М.: И ещё один вопрос. Вы неоднократно все говорите о том, что можно звонить в кол-центр, писать в Instagram. Есть ли у вас, Галина Ивановна, какая-то статистика в вашем Instagram, поликлиниках, как много обращений, таких просьб, вопросов приходит, например, за сутки?

Г. Н.: В ежедневном режиме мы снимаем сводку в кол-центре, сколько было звонков, считаем принятые звонки, Естественно, сейчас таких больше, 600-800. Дальше они делятся, ранжируются, мы видим, что если буквально 1,5-2-3 месяца назад самыми актуальными были вопросы о вакцинации, как записаться на вакцину, а сейчас на первом месте вызов врача на дом. По каждой из трёх поликлиник записываются вызовы и даётся сводка. Допустим, 500 звонков было, из них 100 с лишним – это вызов врача. Далее общие консультации и всё, что касается вопросов, которые вы задаёте.

Естественно, с воскресенья идёт больше всего звонков по дистанционной выписке больничного, когда считать, когда выходить, потому что на самом деле есть пациенты, которые очень хотят быстрее выйти на работу, и раньше они ждали повторный мазок, а теперь он не нужен. Мы выписываем по выздоровлению. Здоров человек – выписываем, контрольный мазок не берём. Есть пациенты, особенно с отягощённым анамнезом, которые опасаются, что они ещё не вполне здоровы. Эту статистику мы ведём. По Instagram-аккаунту то же самое. Операторы, которые работают с Instagram-аккаунтом, интегрированы в работу поликлиники, это на самом деле практически в круглосуточном режиме происходит. Отслеживаются все обращения, распределяются по поликлиникам, по исполнителям, для того чтобы быстрее их обработать. Иногда бывает, что мы получаем обращения по поводу того, что врач не дошёл, или бывают ситуации: врач приехал – а пациента не было на месте. И он пишет или звонит, что дверь не открыл, мы это сообщение отправляем непосредственно врачу или фельдшеру, даже когда он уже на вызовах в пути. Здесь оперативность работы. Причём сама ситуация подсказывает, как лучше делать, мы тоже совершенствуем свою работу.

– Куда обращаться, когда на каком-то этапе произошёл сбой? Не дозвониться до врача, не доехала ковид-бригада с ПЦР-тестом, с таблетками бесплатными – что делать? Куда в данном случае? По любому.

Е. У.: По любому вопросу надо обратиться в кол-центр, у нас сейчас они работают в режиме с восьми до восьми. Общий кол-центр работает круглосуточно. Режим автоответчика, и утром все эти вызовы, все сообщения снимаются. Сейчас мы это тоже отрабатываем. Если не дозвониться в каждое учреждение, есть руководитель, есть приёмная главного врача, мы тоже принимаем все обращения, реагируем на них сразу, стараемся людям помочь в тот же день. Есть зам по поликлинике, есть администратор. Все наши телефоны есть на сайте, куда тоже можно обратиться, и лучше обращаться, я вам сразу скажу, не на сайт губернатора (считают, что если обратились на сайт губернатора, то сразу сейчас будет помощь оказана), мы реагируем на все обращения, поверьте, мы хотим помочь вам быстро и сразу. Но человеческий фактор у нас существует, конечно, мы отрабатываем индивидуально каждый случай и стараемся, чтобы у нас таких огрехов не было.

– Спасибо. Вот мой коллега, который сейчас находится на дистанционке с открытым больничным, пишет, что сейчас звонил в кол-центр сообщить, что он себя хорошо чувствует, прошло семь дней, но почему-то его в кол-центре отправили закрывать больничный в регистратуру.

Е. У.: Вы знаете, мы сейчас это решаем буквально в ручном режиме, кол-центр у нас заработал буквально первую неделю, мы ещё сохраняем даже городские телефоны, потому что люди не могут сразу дозвониться, а может, и не знают, хотя мы уже оповестили во всех средствах массовой информации. Поэтому по каждому случаю мы работаем и с сотрудниками, которые у нас приняты в кол-центр: это наши помощники, это наши студенты – университета и медколледжа, они работают под руководством наших сотрудников, мы проводим разъяснительную работу каждый день. Думаю, мы сейчас отточим этот алгоритм действий до автоматизма и таких сбоев у нас не будет.

– Мы напоминаем всем: кто чувствует себя прекрасно, когда прошло семь дней, у вас всё закроется автоматически. Буквально парочка дней – и придёт всё на «Госуслуги». То же самое касается QR-кода. А вот что касается тех, кто не открывал больничный, у него был положительный ПЦР-тест, QR-код ему потом придёт о том, что он просто переболел?

Н. Р.: QR-код с результатами тестирования приходит на «Госуслуги» автоматически. Но основанием для получения QR-код переболевшего является наличие пациента в регистре переболевших. А в регистр переболевших заносит медицинская организация. Если медицинская организация не уведомлена о том, что у пациента положительный тест, она про него и знать не знает. Пациент может бессимптомно перенести коронавирус, не получить желанный QR-код переболевшего просто по той причине, что поликлиника про него не знает. Здесь пациент должен сам уведомить медицинскую организацию, если есть положительный результат.

– Спасибо большое, это важное уточнение. Хочу обратить на это внимание тех, кто будет пересматривать наше видео пресс-конференции. Тем, кто не обращался в поликлинику, не открывал больничный, не заявлял о себе, а просто сам сделал себе ПЦР-тест: это не значит, что у вас будет QR-код как у переболевшего человека.

Г. Н.: Я хочу ещё добавить о связи с поликлиникой. Кроме кол-центра, кроме Instagram есть банальная электронная почта. У каждой поликлиники. Каждая медицинская организация имеет свой сайт, там указаны все адреса, сейчас этим, может, меньше пользуются, больше Instagram, но там можно банально написать в электронную почту. Причём обязательно указать контактный телефон, чтобы мы могли перезвонить. Потому что иногда мы уточняем и адрес прописки, проживания, потому что от этого зависит, насколько чётко технически мы выполним внесение этих данных и в регистр, и в другие наши табличные формы.

– Я, может, повторюсь, но дело в том, что я собирала те вопросы, которые представлены в социальных сетях, перед анонсом пресс-конференции и те, которые поступают сейчас. Все они ещё и на такую тему: вы сказали о том, что если человек не обращался в поликлинику, то не получает QR-код. А как быть людям, которые ковид-бригаду вызвали, доктора вызвали, всё зафиксировали, ПЦР-тест взяли, и после этого всё. Наступает шестое число, эти новые правила, человек уже хорошо себя чувствует, думает, что он уже бы и пошёл на работу, но он заходит на «Госуслуги», не видит там больничного открытого, он не находит себя ни в каком реестре, где-то что-то у Роспотребнадзора, и тут люди разводят руками и говорят: а что же нам теперь делать?

Г. Н.: Мы приглашаем обращаться во все те источники информации вместе с нами. Что иногда бывает? По больничному листу. Был вопрос перед этим у коллеги: есть дата начала заболевания, дата, с которой человек заболел и не ходит на работу. Есть дата, с которой мы получили экспресс-тесты, ПЦР-тест. И когда мы решаем вопрос о дате нетрудоспособности, мы это всё уточняем. Потому что если мы не согласованно с пациентов откроем больничный лист, кто-то работает по выходным, кто-то работает с понедельника, это всё уточняется. Даже когда мы уже закрываем случай заболевания, мы ещё раз спрашиваем, когда человек заболел, с какого дня не ходит на работу, понимая, что мы посетили пациента не в первый день его заболевания.

– Именно поэтому такой больничный может не быть открытым?

Г. Н.: Не открыт, да. Он уже окончательно оформляется, когда уже в процессе или завершении, потому что сейчас все больничные листы электронные. Если раньше был бумажный, нужно было приходить, исправлять, то теперь мы эти изменения вносим, чтобы правильно, адекватно отразить период нетрудоспособности. Это всё решаемые вопросы.

– Ясно. То есть таким людям не надо сидеть и ждать, пока больничный появится, им надо о себе напомнить.

Г. Н.: Да, потому что, когда мы говорим про автоматическое или дистанционное закрытие больничного листа, мы как медики хотим связаться с пациентом. Потому что если мы сейчас автоматически всем закроем больничный лист – раз! – и всем на седьмой день все закрыли, есть пациенты, которые были в изоляции по старому существующему документу, семь дней контактных. И если у них появляются симптомы, они должны были бы к нам обратиться. Но многие считают: всё равно на больничном семь дней. Поэтому есть пациенты, которым ещё на прошлой неделе открывался больничный как контактным, но они на этом фоне заболели, и тогда мы не закрываем больничный лист, он продолжатся, но уже с заболеванием, чтобы правильно оформить. Это всё решаемо. Даже спустя день-два мы можем это всё исправить.

– То есть больничный у нас электронный, но не автоматизированный. Всё равно надо принять своё участие, врачам подсказать даты и всё.

– Ну, не подсказать, но как минимум заявиться о себе. Не будем лукавить, некоторые не дозваниваются, звонят всего два раза, потому говорят, что было не дозвониться и врача вызвать не смогли. Увы, такие случаи, я думаю, не редкость.

– У нас есть ещё похожий частный случай, люди нам писали о таком. В субботу человек сдаёт тест, он положительный. В воскресенье звонит в поликлинику, где говорят, что вам перезвонит доктор ковид-бригады, сегодня у нас уже вторник, не звонили, ни приезжали. В связи с новым постановлением, спрашивает человек, как быть, как мне получить отрицательный ПЦР, QR переболевшего, стоит ли вообще ждать ковид-бригаду или просто закрывать больничный?

Г. Н.: В данной ситуации, чтобы однозначно ответить, положительный был результат или отрицательный…

– Положительный был.

Г. Н.: …Я бы просила, если у вас есть данные, чтобы нам данные передали и мы связались, чтобы понимать ситуацию. Потому что ковид-бригада, или мобильная бригада, или выездная бригада – это те же самые терапевты, фельдшеры, та же загрузка. Когда они получают результаты мазков, мы их сразу сортируем – отрицательные и положительные. Из положительных мы смотрим: это повторные или первичные мазки. Дальше мы смотрим из этих мазков старшую возрастную группу (повторяю, пациенты с хроническими заболеваниями, беременные женщины), к которым мы едем в первую очередь, чтобы определиться, можно ли их оставить амбулаторно, дома или нам нужно решать вопрос с госпитализацией. Есть некое отставание. Мы сейчас увеличили количество бригад.

Допустим, в нашей Псковской городской поликлинике сейчас работает восемь врачебно-фельдшерских бригад и девять сестринских. И сейчас, когда отменили повторные мазки, потому что инкубационный период и период течения новой волны коронавирусной инфекции более короткий, в том числе поэтому и нет этих контрольных мазков. Естественно, у нас освободились руки, освободились работники, потому что это тоже такой большой пласт: 1000 или 2000 человек мы наблюдаем, значит, у этой же когорты пациентов мы должны взять контрольные мазки. Я думаю, что в этом плане мы тоже перестроим работу. Также, как сказала моя коллега Елена Владимировна, у нас работают студенты, которые проводят аудиоконтроль, обзванивают пациентов, дозваниваются, но просьба всегда указывать те телефоны, которые актуальны. У нас, например, бывают ситуации, что человек не получил результат мазка, не видит он это СМС, потому что телефон указал какой-то, а на самом деле пользуется другим. Мы видим этот результат, видим телефон, если в базу заходим, но это неактуальный номер телефона. Такое тоже бывает. Много моментов технических, которые мы стараемся исправить.

Главное – звонить

– Очень много частных моментов. Есть ещё вопросы? Пожалуйста.

– Хитрова Галина Викторовна, начальник отдела кадров. У меня такой вопрос. Работник 1 февраля вызвал врача. 5 февраля она пошла, сама сдала тест, потому что у неё не было ни врача, ни звонка от врача. И у неё тест положительный. С какого у неё будет больничный лист? С момента, когда она вызывала врача, или с момента, когда ей пришёл положительный тест?

Е. У.: У нас ведётся журнал регистрации приёма вызовов. В электронном виде и бумажном, ещё не отменён. Пациентка обращается к нам с жалобой, что я вызвала доктора такого-то числа, доктор не пришёл в течение пяти дней. Мы проверяем звонки по журналу регистрации. Если вызов действительно зарегистрирован, передан и медработник не обслужил этот вызов, тогда мы пациентке даём больничный лист с того дня, когда поступил вызов. Если мы не видим в журнале регистрации вызова этого, а у нас всё фиксируется, и нет вызова скорой помощи, мы тоже сверяем актив, если вызвал пациент скорую помощь, приехала скорая помощь, передаёт актив в поликлинику. Не дай бог, врач поликлиники не вышел на этот актив. Конечно, мы пациенту даём больничный лист с того дня, когда был вызов скорой помощи. Но если это нигде не зафиксировано, то мы даём больничный лист с момента обращения.

В регистратуре всё фиксируется. Тут ситуация такая: вызов поступил, он занесён в журнал электронный, передан медицинскому работнику, но вызов не обслужен. Вина медицинской организации. Естественно, тут мы разбираемся индивидуально. Помощь мы оказываем и выписываем больничный лист со дня обращения пациента. Но если это не подтверждается, мы не можем верить голословно. Всё должно быть объективно подтверждено.

Г. Х.: Теперь вопрос: выход на работу у неё после ПЦР-теста семь дней или с момента вызова врача?

Е. У.: Врач оценивает состояние по клиническим симптомам. Мы знаем, что минимальная изоляция должна быть не менее семи дней, но наши нормативы допускают выписку и раньше. Поэтому если человек поправился и может быть выписан с выздоровлением, то мы смотрим по клиническим симптомам, оценивает врач.

– Я понимаю, что если врач до данного пациента не дошёл, она дозвонится, ей откроют больничный с момента её вызова, больничный будет действовать семь дней в соответствии с новыми нормативами.

Е. У.: Больничный лист будет действовать столько, сколько нуждается пациент по симптоматике лечения.

– Нет, если она выздоровела…

Е. У.: Мы не можем тоже просто так закрыть больничный лист. Мы же оцениваем состояние пациента. Он обратился, мы проводим аудионаблюдение, или её посещают на дому несколько раз. Если через семь дней динамика положительная, пациент поправился и не предъявляет жалоб, значит, мы закрываем больничный лист и выписываем его к труду. Если через семь дней, как Надежда Петровна чётко сказала, у пациента есть ещё какие-то жалобы, тогда врач решает, как быть в дальнейшем.

– Если человек себя хорошо чувствует и семь дней прошло, обязательно ли ему сообщать, что он себя хорошо чувствует? Если ему не дозвониться.

Е. У.: Сейчас мы стараемся обзванивать пациентов ежедневно или хотя бы раз в три дня, если это лёгкая степень течения. По истечении семи дней мы всё равно просто так не закроем больничный лист. С пациентом созвонятся, и тогда автоматически, дистанционно, если уже можно, мы закроем больничный.

– Я буквально несколько минут назад говорил про нашего коллегу, который пытается дозвониться, сказать, чтобы его освободили, его отправляют пешком к терапевту, хотя он хочет закрыть дистанционно.

Е. У.: Если ваш коллега относится к Псковскому району, дайте его конкретные данные, мы с ним свяжемся и все вопросы решим.

– Просто я почему эти вопросы задаю: я боюсь, что это не единичный случай.

Н. Р.: Наверное, мне здесь следует сказать. Дело в том, что это такое фатальное стечение обстоятельств, что эти новые нормативы вступили в силу с воскресенья. На дворе у нас только вторник, поэтому, может быть, у нас приказ комитета соответствующий издан, приказ Минздрава направлен во все медицинские организации, постановление Роспотребнадзора тоже направлено во все медицинские организации. К сожалению, не исключена ситуация, что не каждый медрегистратор, не каждый оператор кол-центра полностью осознал смысл этих изменений. Наверное, ещё пару-тройку дней будут встречаться такие неправильные ответы просто в силу неподготовленности операторов. Разумеется, мы постараемся как можно быстрее со всеми инструктаж провести, но сбои такие… Они не делают нам чести, но, к сожалению, бывают.

– Будем всё списывать на то, что прошло буквально только два дня после новых правил.

А. М.: У меня, скорее, ремарка. Вот вы сейчас говорите, что у нас ключевое слово на пресс-конференции – дозвониться. И ответственность, которая возлагается на операторов кол-центра, как Надежде Петровна сказала, очень высокая. Вариации вопросов в зависимости от оператора, который взял трубку, очень разные. Я на себе испытал. Не знаю, скорее, реплика: мне кажется, что, помимо кол-центра, какую-то методичку, как Минздрав выдавал на прошлой неделе или позапрошлой, что и как делать, – было бы замечательно, если бы в Псковской области появилась такая же ровно методичка с алгоритмами, когда что делать пациенту в условиях этой, извините, пока ещё неразберихи. И старые правила действуют для старых пациентов, и новые вступили в силу. Спасибо.

Н. Р.: Начнём с того, что этот приказ, который отражает новые правила, в течение сегодняшнего дня будет размещён на сайте комитета. Может быть, он немножечко покажется непонятным простым псковичам. Сотрудники кол-центра в ежедневном режиме направляют нам вопросы, которые им показались затруднительными. И мы им направляем шаблоны ответов, речевые модули на наиболее часто встречающиеся вопросы. Сайт комитета всем известен – zdrav.pskov.ru, там в разделе «Документы» размещаются приказы, сегодня в течение дня этот наш приказ № 79 от 7 числа будет размещён.

Мы его старались написать достаточно подробно, так, чтобы это было понятно и медицинским работникам, и пациентам. К сожалению, мы не готовы к тому, чтобы насытить службу «122» медицинскими работниками, потому что медицинские работники задействованы в оказании медицинской помощи. Но, во всяком случае, мы ежедневно им даём ответы на вопросы. Это то, чем мы можем помочь службе «122».

– Наверное, впервые за нашу историю такое произошло в медицине, в здравоохранении. У меня буквально ещё два вопроса, один опять частный. В Печорах ситуация произошла, когда пришедший домой доктор сказал больному человеку: идите самостоятельно в поликлинику, там сдавайте ПЦР-тест.

Н. Р.: Если это произошло вчера-сегодня, это нормально. Повторюсь: явка пациента в поликлинику, в том числе с клинической картиной заболевания, по новым правилам допускается при условии, что будут соблюдены санэпидправила в смысле разграничения, разведения потоков пациентов (с температурой – в одну дверь, без температуры – в другую дверь). За исключением категории пациентов, которым ни при каких обстоятельствах не следует являться в поликлинику. Конечно, не следует являться в поликлинику беременным женщинам, не следует водить в поликлинику детей до 6 лет, не следует туда являться пациентам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями: сердечной недостаточностью, иммунодефицитом, пациентам на длительном приёме кортикостероидов, диализным пациентам, онкологическим пациентам. Если же речь шла о пациенте более или менее средней возрастной группы без сопутствующих заболеваний, то предложение явиться в поликлинику по новым правилам не криминально.

– А если это произошло чуть раньше?

Н. Р.: Тогда врач был не прав. Но теперь уже, я думаю, нет смысла какие-то санкции применять, потому что с сегодняшнего дня это уже допустимо. Юридически.

– Спасибо большое. И заключительный вопрос о новых правилах Роспотребнадзора: как это отразилось на том, как лечатся дети? Как эта система работает с детьми?

Е. У.: В принципе, мы всё-таки настаиваем, чтобы мамы детей до 6 лет вызывали врача на дом, дети подлежат обязательному осмотру, дальнейшему аудионаблюдению, у всех детей с ОРВИ мы обязательно берём мазки на коронавирусную инфекцию. А что касается новых правил изоляции контактных, на изоляцию детей сейчас не сажают. Если в образовательном учреждении заболело больше 20%, тогда приказом директора закрываются классы и объявляется карантин.