Жителям Великолукского района напомнили правила пожарной безопасности

19:27, 10 февраля 2022, ПАИ

10 февраля сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в деревне Майкино Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе профилактического мероприятия местным жителям раздали памятки о мерах пожарной безопасности и листовки, в которых содержалась информация с порядком действий при обнаружении пожара. Также в них были описаны правила эксплуатации газового оборудования, электроприборов и отопительных печей.

Сотрудники МЧС напомнили гражданам номера телефонов вызова экстренных служб, разъяснили обстановку с пожарами на территории Великолукского района и назвали основные причины пожаров в сельских населённых пунктах.