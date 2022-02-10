Около ста тонн пескосоляной смеси использовали в Великих Луках за день для борьбы с гололедицей

18:15, 10 февраля 2022, ПАИ

Около ста тонн пескосоляной смеси использовали в Великих Луках 9 февраля для борьбы с гололедицей. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал глава города Николай Козловский.

За минувший день на посыпку дорог и тротуаров в городе использовали порядка ста тонн пескосоляной смеси.

«Были обработаны дворы, дорожное полотно, пешеходные зоны и подходы к остановкам. На этом работы не прекратятся. Впереди у МП «Спецавтохозяйство» – ночная смена», – отметил Николай Козловский.