Около ста тонн пескосоляной смеси использовали в Великих Луках за день для борьбы с гололедицей
Около ста тонн пескосоляной смеси использовали в Великих Луках 9 февраля для борьбы с гололедицей. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал глава города Николай Козловский.
За минувший день на посыпку дорог и тротуаров в городе использовали порядка ста тонн пескосоляной смеси.
«Были обработаны дворы, дорожное полотно, пешеходные зоны и подходы к остановкам. На этом работы не прекратятся. Впереди у МП «Спецавтохозяйство» – ночная смена», – отметил Николай Козловский.
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