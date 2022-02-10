Псковский детский фонд ищет вещи для мальчиков от 5 до 18 лет

19:12, 10 февраля 2022, ПАИ

Псковский детский фонд просит псковичей пожертвовать в организацию одежду для мальчиков в возрасте от 5 до 18 лет. Об этом сообщили официальной группе Псковского областного отделения Российского детского фонда в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники организации рассказали, что они ежедневно оказывают вещевую помощь 3-4 семьям, однако сейчас на складе окончательно закончились вещи на мальчиков от 5 до 18 лет. «Друзья, без вашей помощи не обойтись! Призываем разобрать домашние шкафы и пожертвовать вещи, из которых выросли ваши дети», – написали работники организации.



Привести вещи можно с 8:00 до 18:00 в офис Детского фонда, который находится на улице Яна Фабрициуса, 2а. Чтобы найти кабинет, надо подняться на первый этаж, пройти в правое крыло и найти кабинеты 11-15. Телефоны для связи: 73-58-80, 8-911-365-70-05. «Если вам удобно приехать в другое время, можно оставить вещи в коридоре, на столе и стульях», – отметили сотрудники организации.