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Общество

Псковский детский фонд ищет вещи для мальчиков от 5 до 18 лет

Псковский детский фонд просит псковичей пожертвовать в организацию одежду для мальчиков в возрасте от 5 до 18 лет. Об этом сообщили официальной группе Псковского областного отделения Российского детского фонда в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники организации рассказали, что они ежедневно оказывают вещевую помощь 3-4 семьям, однако сейчас на складе окончательно закончились вещи на мальчиков от 5 до 18 лет. «Друзья, без вашей помощи не обойтись! Призываем разобрать домашние шкафы и пожертвовать вещи, из которых выросли ваши дети», – написали работники организации.

Привести вещи можно с 8:00 до 18:00 в офис Детского фонда, который находится на улице Яна Фабрициуса, 2а. Чтобы найти кабинет, надо подняться на первый этаж, пройти в правое крыло и найти кабинеты 11-15. Телефоны для связи: 73-58-80, 8-911-365-70-05. «Если вам удобно приехать в другое время, можно оставить вещи в коридоре, на столе и стульях», – отметили сотрудники организации. 

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