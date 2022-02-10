Мошенники начали обманывать россиян с помощью поддельных трансляций Олимпиады

18:34, 10 февраля 2022, ПАИ

Интернет-мошенники запустили более сотни интернет-ресурсов, собирающих данные банковских карт россиян под предлогом получения доступа к трансляции XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает «Лента.ру».

По информации издания, хакеры запустили от 140 до 300 фишинговых ресурсов. Схема реализуется с помощью заранее взломанных страничек университетов, благотворительных фондов и онлайн-магазинов.

На данных интернет-ресурсах россиянам предлагают посмотреть спортивные трансляции. После клика на видео пользователи попадают на поддельный сайт со спортивными новостями и анонсом предстоящих трансляций. Там им предлагают принять участие в розыгрыше, чтобы получить доступ к видео.

За «конвертацию выигрыша» хакеры просят 300-500 рублей, для оплаты необходимо ввести данные банковской карты, которые в итоге становятся добычей хакеров.