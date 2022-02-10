Пскович отправится на обязательные работы за похищение бутылки виски

19:56, 10 февраля 2022, ПАИ

В Красногородске вынесли приговор в отношении жителя Пскова, который совершил грабёж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.

Мужчина похитил из сетевого магазине «Пятёрочка» в Красногородске одну бутылку виски и, не оплатив товар, последовал к выходу из магазина. Его заметил сотрудник магазина, который предложил остановиться и оплатить продукцию, однако злоумышленник скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.

С учётом позиции прокурора, ряда смягчающих наказание обстоятельств, в том числе возмещения причинённого ущерба, Пыталовский районный суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.