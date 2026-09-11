Следователи проводят проверку из-за гибели мужчины при пожаре в Дно

11:16, 11 сентября 2026, ПАИ

Проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводится в Дновском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в Дно тела мужчины со следами воздействия высоких температур.

По полученной следствием информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём. По материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.