Рентгеновский снимок и гадальные карты: что пассажиры оставляют в поездах

20:58, 10 февраля 2022, ПАИ

Порядка 38 тысяч вещей, оставленных в поездах дальнего следования, вернулись к владельцам в 2021 году благодаря онлайн-сервису Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания».

В 2020 году вещей было на 72 % меньше, тогда в поездах обнаружили более 22 тысяч забытого имущества. С начала текущего года было найдено более 3,7 тысячи предметов.

В поездах забывали книги Льва Толстого, Николая Гоголя, Жюля Верна, Харпера Ли и других авторов, а также настольные игры и гадальные карты. Во время подготовки к дачному сезону пассажиры оставляли рассаду в ящиках, пакеты с саженцами и цветки в горшках. Кроме того, нашлись рентгеновский снимок, налобный фонарик, игла для винилового проигрывателя и новогодняя хлопушка.

Сервис работает с марта 2019 года. Всего с момента его запуска более 76 тысяч предметов вернули владельцам.

Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте ОАО «РЖД» или по адресу lost.fpc.ru. В заявке нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре цифры номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.