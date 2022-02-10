Гдовские футболисты отправятся на первенство Северо-Запада

20:40, 10 февраля 2022, ПАИ

Гдовские футболисты отправятся в Великий Новгород на первенство Северо-Запада России. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

«Искренне надеюсь, что спортивная удача будет на вашей стороне. Ждём вас с победой на Гдовщине», — отметил глава Гдовского района Юрий Павлов.

Накануне в актовом зале администрации муниципалитета чествовали школьников, которые победили в финальных соревнованиях по мини-футболу в возрастной группе 2004-2005 годов рождения. Вместе с благодарственными письмами ребята получили подарочные сертификаты одного из спортивных магазинов.

В состав гдовской команды входят Александр Лебедев (вратарь), Алексей Рогава, Александр Андреев, Глеб Игнатьев (капитан), Евгений Филиппов, Юрий Тулько и Василий Куликов. Тренирует ребят Павел Исаков.