Гдовские футболисты отправятся на первенство Северо-Запада
Гдовские футболисты отправятся в Великий Новгород на первенство Северо-Запада России. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».
«Искренне надеюсь, что спортивная удача будет на вашей стороне. Ждём вас с победой на Гдовщине», — отметил глава Гдовского района Юрий Павлов.
Накануне в актовом зале администрации муниципалитета чествовали школьников, которые победили в финальных соревнованиях по мини-футболу в возрастной группе 2004-2005 годов рождения. Вместе с благодарственными письмами ребята получили подарочные сертификаты одного из спортивных магазинов.
В состав гдовской команды входят Александр Лебедев (вратарь), Алексей Рогава, Александр Андреев, Глеб Игнатьев (капитан), Евгений Филиппов, Юрий Тулько и Василий Куликов. Тренирует ребят Павел Исаков.
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