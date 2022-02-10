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Общество

Мужчину сбили у здания областной администрации в Пскове

Мужчину сбили на пешеходном переходе напротив здания областной администрации, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

  • Мужчину сбили на пешеходном переходе в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Мужчину сбили на пешеходном переходе в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Мужчину сбили на пешеходном переходе в Пскове
    Фото: ПАИ

Авария произошла 10 февраля недалеко от дома № 26 на Октябрьском проспекте, напротив памятника Кирову. Водитель автомобиля «Форд» совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

От госпитализации пешеход отказался. На места происшествия работают сотрудники АСС, ДПС, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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