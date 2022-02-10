С 15 февраля в России начнут маркировать медицинские изделия

21:19, 10 февраля 2022, ПАИ

С 15 февраля 2022 года до 28 февраля 2023 года в России пройдёт эксперимент по маркировке медицинских изделий, сообщает Министерство здравоохранения РФ.

Маркировать будут обеззараживатели воздуха, ортопедическую обувь, слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.

В последние годы в России возбуждено более 250 уголовных дел по фактам выявления фальсифицированной медицинской продукции. Эксперимент призван освободить российский рынок от фальсификата и обеспечить население легальными товарами.

Реализовывать проект будет центр развития перспективных технологий, являющийся оператором Национальной системы цифровой маркировки товаров.

Сейчас в России маркируется 100 % лекарственных препаратов и вакцин. Это позволяет следить за обеспечением регионов лекарствами и за их качеством.