У великолукского отделения «Единой России» сменился руководитель

21:38, 10 февраля 2022, ПАИ

Новым руководителем городского отделения партии «Единая Россия» в Великих Луках стал директор газеты «Великолукская правда» Константин Максимов. Он сменил на этом посту заместителя главы города Сергея Гусева, который покинул этот пост, сообщает «Псковская правда».

Смена руководства в великолукском отделении «Единой России» произошла 10 февраля на городской партийной конференции.

Сергей Гусев рассказал изданию, что покинул пост по собственному желанию, в связи с тем что эту позицию он занимает уже два срока – с 2009 года – и согласно уставу партии занимать пост секретаря партийного отделения больше этого срока не может.

«Должно быть омоложение партии, ротация. Жизнь должна двигаться. На федеральном уровне секретарём генерального совета «Единой России» стал Андрей Турчак, на региональном областное отделение возглавил Александр Козловский – молодые политические менеджеры. Поэтому я вышел с этой инициативой», – отметил Сергей Гусев, добавив, что остался членом президиумов регионального и городского политсоветов «Единой России».

По словам Сергея Гусева, его преемник Константин Максимов – «нормальный, вменяемый, адекватный человек» с опытом работы в партии и политического менеджмента. Максимов состоит в «Единой России» с 2005 года, участвовал в выборных проектах, работал заместителем самого Гусева на посту секретаря городского отделения ЕР.