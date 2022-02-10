35-летнюю женщину загрызли бродячие собаки под Ярославлем

21:46, 10 февраля 2022, ПАИ

35-летнюю женщину загрызли бродячие собаки в Переславле-Залесском, сообщает РИА Новости. Женщина проходила мимо гаражей, где на неё напали неадекватные животные.

Женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели женщины.

Напомним, недавно в Печорском районе от агрессивной собаки пострадала семья: в деревне Речки собака сорвалась с цепи и напала на детей и их мать. В Дно стая собак загрызла домашних кроликов и кур.

Сегодня в России активно обсуждается проблема бездомных животных. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки, когда в ряде регионов зафиксировали нападения собак на людей. В Псковской области также обеспокоены участившимися случаями агрессии четвероногих. Поэтому в регионе всерьёз озаботились поиском ответов на два извечных вопроса: что делать и кто виноват? Подробнее о том, как решают проблему бездомных животных в Псковской области, читайте в статье.

Почти 500 собак отловили в Псковской области в 2021 году. Более 4 тысяч рублей стоит отлов одной собаки. В 40 рублей обходится бюджету Псковской области суточное содержание животного в приюте.