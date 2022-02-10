Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

35-летнюю женщину загрызли бродячие собаки под Ярославлем

Фото Андрея Степанова.

35-летнюю женщину загрызли бродячие собаки в Переславле-Залесском, сообщает РИА Новости. Женщина проходила мимо гаражей, где на неё напали неадекватные животные.

Женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели женщины.

Напомним, недавно в Печорском районе от агрессивной собаки пострадала семья: в деревне Речки собака сорвалась с цепи и напала на детей и их мать. В Дно стая собак загрызла домашних кроликов и кур. 

Сегодня в России активно обсуждается проблема бездомных животных. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки, когда в ряде регионов зафиксировали нападения собак на людей. В Псковской области также обеспокоены участившимися случаями агрессии четвероногих. Поэтому в регионе всерьёз озаботились поиском ответов на два извечных вопроса: что делать и кто виноват? Подробнее о том, как решают проблему бездомных животных в Псковской области, читайте в статье.

Почти 500 собак отловили в Псковской области в 2021 году. Более 4 тысяч рублей стоит отлов одной собаки. В 40 рублей обходится бюджету Псковской области суточное содержание животного в приюте. 

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

10 февраля 2022

35-летнюю женщину загрызли бродячие собаки под Ярославлем
10 февраля 2022

Мужчину сбили у здания областной администрации в Пскове
10 февраля 2022

Рентгеновский снимок и гадальные карты: что пассажиры оставляют в поездах
10 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: где будут делать дрова для британских каминов
10 февраля 2022

Антиковидные ограничения в Псковской области пока останутся без изменений

10 февраля 2022

Театрально-концертная дирекция подготовила для детей серию видеороликов о Пушкине
10 февраля 2022

Около ста тонн песко-соляной смеси использовали в Великих Луках за день для борьбы с гололедицей
10 февраля 2022

Работу «Почты России» в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...