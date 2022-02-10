Собачий вопрос: как решают проблему бездомных животных в Псковской области

16:36, 10 февраля 2022, ПАИ

Сегодня в России активно обсуждается проблема бездомных животных. Как всегда, ситуация сдвинулась с мертвой точки только тогда, когда «петух клюнул» - в ряде регионов зафиксированы нападения собак на людей. Псковская область не стала исключением, здесь тоже обеспокоены участившимися случаями агрессии четвероногих. Поэтому в регионе всерьез озаботились поиском ответов на два извечных вопроса «Что делать?» и «Кто виноват?». К сожалению, пока безуспешно.

Приюты не резиновые

При встрече с бездомным животным у здорового человека чаще всего возникает мысль отправить его в приют. Однако все зоозащитные организации Псковской области — их 11 — трещат по швам. Поэтому одним из путей решения проблемы называют строительство новых приютов для бездомных животных и их финансирование за счет государства. В Пскове на средства гранта строится новый приют «Шанса», планируется создание еще одного силами «Зоозащиты», которой власти выделили участок.

В некоторых районах тоже вопрос стоит на повестке. Например, в Невельском животных спасает автономная некоммерческая организация «Невельские хвостики». По словам главы муниципалитета Олега Майорова, этого недостаточно и району нужен новый приют. Власти подключились к решению проблемы, идет дискуссия по выбору места для строительства. Участок под приют найден, но не все жители ближайших домов в восторге от этой идеи. В связи с этим власти готовы определить новый, который всех устроит.

Но в большинстве муниципальных образований Псковской области нет даже волонтёрских приютов, например в Дно. Здесь о проблеме задумались, когда стая собак загрызла домашних кроликов и кур. Город охватила волна негодования, одни грешили на волков, другие — на бездомных собак. В итоге оказалось, что нападение устроили домашние собаки, находящиеся на самовыгуле.

Однако и бездомных собак в муниципалитете хватает. Глава Дновского района Михаил Шауркин заявлял, что власти пытались пристроить местных бездомышей в приюты трёх областей, и только в Новгородской согласились принять часть животных. Поэтому сейчас снова готовится документация для заключения договоров по отлову и содержанию безнадзорных собак.

«Конечно, это позволит решить проблему лишь на короткий промежуток времени», - отмечал Михаил Шауркин в интервью газете «Дновец». Да и то не факт: с отловом не всё так просто. Этим заведует комитет по ветеринарии Псковской области, деньги на отлов и содержание животных ежегодно выделяются из регионального бюджета. Однако почти на все проводимые аукционы никто не выходит. Причины простые: суммы небольшие, квалифицированных специалистов по отлову нет, а условия контрактов, которые необходимо соблюсти по действующему закону, трудновыполнимые. Например, каждый этап отлова и помещения в приют должен быть зафиксирован на фото- и видеокамеру. Требуется видеоотчет процесса стерилизации, ухода за собакой в приюте и последующего выпуска в среду обитания. Не каждый приют захочет брать на себя такую обузу.

В Пскове на контракты на отлов выходит только общественная организация «Шанс», где есть специалист по отлову. А «Зоозащита» предпочитает не работать по системе «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск», в том числе потому что сотрудники организации не поддерживают идею возвращения животных на улицы. К тому же оба приюта существуют на пожертвования, и дополнительные хлопоты только усугубят их финансовое положение.

«Столовые» у подъездов

Другими словами, законодательные нормы есть, но они явно «сырые» и требуют доработки. На местах закон об ответственном обращении с животными практически не работает. Как результат - власти пачками получают обращения по поводу бездомных животных. Но сделать ничего не могут.

«Гдовская заря» пишет, что недавно в администрацию городского поселения поступило обращение от жительницы пятиэтажного дома, которая требует разобраться с собаками, живущими во дворе. В редакции рассказали, что там уже долгое время обитает собака Алиса. Под лоджией шестого подъезда добрые люди постелили для неё коврик, сюда же жители дома несут косточки и остатки еды. «Место обитания собаки чистое, есть две миски под корм и воду. В поведении она не агрессивна, стерилизована. Дружелюбна она и со взрослыми, и с детьми. Жалоб на её поведение от земляков не поступало. До недавнего времени», - уточнили в редакции.

А недавно рядом с Алисой появился пёс Персик. У него есть хозяйка, но она отпускает питомца на самовыгул. И он, естественно, идет туда, где кормят. Вот и запаниковала одна из жительниц — теперь во дворе две собаки, да еще и лают на прохожих! Традиционное противостояние между теми, кто кормит бездомных животных, и людьми, которым это не нравится.

В своём письме в администрацию заявительница указывает на статьи законов, которые регламентируют требования к содержанию животных, к деятельности по обращению с животными без владельцев. Она просит найти Алисе хозяина или определить в приют, а также убрать «столовую» у подъездов МКД и наказать хозяев Персика, отпускающих его на самовыгул.

Но кто и как это будет делать? Как показывает практика, профилактические беседы с хозяевами ни к чему не приводят, а найти владельцев для бездомного животного еще сложнее. Определить в приют вряд ли получится, так как мест на всех не хватает. В Гдове есть пункт передержки, он тоже существует исключительно на пожертвования неравнодушных людей. «Мне звонят, сообщают о бездомном животном, и я ставлю его на очередь. Как только удаётся пристроить какую-либо из собак, беру следующую. Всех стерилизуем, прививаем», - рассказала создатель приюта Валентина Данкова. Сейчас под её надзором 18 собак.

Она заметила, что на улицах города много животных, но большинство из них — хозяйские. Реально бродячих собак в Гдове осталось не больше трёх, уверяют волонтёры.

Закон не работает

Очевидно, что пересматривать законодательство нужно как на федеральном, так и региональном уровне. Причем кардинально. Принимать закон о чипировании животных, ужесточать наказание за выброшенных питомцев, повышать ответственность чиновников на местах за ситуацию с бездомными. Обеспечивать должное финансирование зоозащитных организаций. Стоит поменять подходы и на уровне региона, так как существующая схема явно не работает.

Еще один важный нюанс — стерилизация. С этим в последнее время ситуация чуть выправилась. В Псковской области операции проводятся почти повсеместно, в том числе на льготных условиях. Но до сих пор уровень стерилизации домашних питомцев катастрофически низкий. Одни считают, что стерилизовать собак негуманно (куда гуманнее подбросить щенков в соседний подъезд), другие боятся за здоровье питомца, хотя процедура абсолютно безопасная и даже полезная для животного. Причин отказа от стерилизации можно найти миллион, только следствие всегда одно — увеличение количества животных на улицах.

Именно безответственное отношение людей к своим домашним питомцам приводит к появлению собачьих стай. А когда животные проявляют агрессию, к слову, всегда мотивированную, может начаться самосуд. В соцсетях уже сейчас мелькают комментарии, в которых предлагается отстреливать или травить бездомных животных. И жители некоторых регионов перешли от слов к делу. Причем никого не беспокоит, что в настоящее время 245 статья Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

В Псковской области таких зверств пока не наблюдается. Но есть другие. Например, в посёлке Чернёво Гдовского района охотник убил трёх собак. Две из них были домашними, третья — любимица посёлка. Их хладнокровно расстреляли посреди белого дня. Зачем и почему были убиты эти животные, сейчас выясняют правоохранительные органы.

Еще один чудовищный случай произошел в Печорском районе. Там пострадали не животные, а люди: в деревне Речки собака сорвалась с цепи и напала на детей. Как сообщает «Печорская правда», после этого в соцсетях посыпались противоположные комментарии: от «расстрелять, усыпить» до «собака стала такой от жизни своей непростой». Но истина, как всегда, где-то посередине.

Зоозащитники подчеркивают, что во всех приведенных выше случаях виноваты люди. Те, кто выкидывает животных на улицу, кто отпускает своих питомцев на самовыгул (разве стал ли кто-то стрелять в собаку на поводке?), кто не может купить крепкую цепь или построить вольер собаке, чтобы она не покидала место обитания.

Здравомыслящие люди понимают, что бездомные животные появляются из-за безответственности их владельцев, а представители местных органов власти не считают эту проблему приоритетной. Об этом говорил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поэтому важно не только обезопасить жителей от бегающих по городам и деревням собак, но и животных — от недобросовестных хозяев.

Вероятно, без кнута и пряника здесь не обойтись. Причем удары кнута должны быть сильными, и в отношении людей, а не собак. Что ж, будем ждать принятия новых законопроектов и смотреть, как они применяются на практике. Очень хочется уже решить вопрос с бездомными собаками, как это сделано в европейских странах. А там и до кошек дойдем, пока что до них никому нет дела, кроме зоозащитников. Потому что опасности для человека они не представляют. И здесь вряд ли «петух клюнет» - сложно представить среднестатистическую домашнюю кошку, которая загрызла человека. Надежда только на сознательность и внимание людей к проблемам братьев меньших.