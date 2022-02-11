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Общество

Международный день женщин и девочек в науке отмечается сегодня

11 февраля ежегодно, начиная с 2016 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке, сообщает calend.ru.

Предыстория появления нового праздника такова. 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере. Спустя два года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция, провозглашающая 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке.

Учреждение новой даты стало очередным этапным шагом по реализации плана развития общества до 2030 года, известного как резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Мировое профессиональное сообщество озабочено тем, что среди исследователей всего 30% женщин, и старается привлечь внимание к этой проблеме.

Основной целью резолюции является достижение качественных изменений в процессе вовлечения женщин и девочек в научную сферу. Хотя за последние 15 лет мировое сообщество достигло значительных успехов в данном деле, но женщины и девочки до сих пор сталкиваются с ограничениями в этой сфере.

Исследования специалистов, проведенные в 14 странах, выявили определённый дисбаланс в участии в научной сфере между мужчинами и женщинами, то есть дисбаланс по половому или гендерному признаку. Так, возможность получения степени бакалавра, магистра и доктора для женщин в сфере науки составляет 18%, 8% и 2% соответственно, в то время как для мужчин эти показатели составляют 37%, 18% и 6%.

Резолюция призывает все страны мира обратить внимание на существующую проблему, постараться определить причины гендерного дисбаланса в области науки, техники и инноваций, а также организовать программы мероприятий по вовлечению женщин и девочек в научную среду.

Первое празднование Дня прошло 11 февраля 2016 года и было ознаменовано проведением форума на базе штаб-квартиры ООН. Ежегодное празднование этого дня призвано привлекать дополнительное внимание к проблеме участия женщин в научной сфере, особо отмечать достижения в области науки, техники и инноваций, совершённые женщинами и девочками.

В своей резолюции ООН обращается не только к государствам и их правительствам, но и к международным организациям и фондам, структурам гражданского общества, представителям науки, а также предпринимателям с призывом способствовать организации и проведению Международного дня женщин и девочек в науке; стараться всеми способами обеспечить принципы равноправия и исключить любые проявления дискриминации по половому признаку в области науки, всячески поощрять и стремиться к приобщению женщин с раннего возраста к научным достижениям и инновационным технологиям, гарантируя им равное с мужчинами право на участие в этой сфере.

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