Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сбор предложений по реконструкции площади и сквера им. Клавы Назаровой объявили в Острове

О начале сбора предложений для разработки проектной документации для реконструкции площади и сквера им. Клавы Назаровой сообщила администрация Островского района.

Жителям Островского района предлагают отправить свои предложения о проекте реконструкции площади и сквера им. Клавы Назаровой. Прислать свои предложения можно несколькими способами:

– на электронную почту gkh@ostrov.reg60.ru,

– в комментариях к посту vk.com/gor_sreda_ostrov?w=wall-193599613_331,

– в комментариях к посту в официальной группе администрации Островского района в соцсети «ВКонтакте» vk.com/ostrovrajon,
– по телефону (8 81152) 3-11-49 в рабочее время с 08:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Предложения принимаются до 11:00 16 февраля.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

10 февраля 2022

Подростковый клуб «Троицкий» открылся в Пскове
10 февраля 2022

Детское отделение открылось в инфекционной больнице в Великих Луках
10 февраля 2022

35-летнюю женщину загрызли бродячие собаки под Ярославлем
10 февраля 2022

Мужчину сбили у здания областной администрации в Пскове
10 февраля 2022

Рентгеновский снимок и гадальные карты: что пассажиры оставляют в поездах
10 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: где будут делать дрова для британских каминов
10 февраля 2022

Антиковидные ограничения в Псковской области пока останутся без изменений

10 февраля 2022

Театрально-концертная дирекция подготовила для детей серию видеороликов о Пушкине

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...