Сбор предложений по реконструкции площади и сквера им. Клавы Назаровой объявили в Острове

23:30, 10 февраля 2022, ПАИ

О начале сбора предложений для разработки проектной документации для реконструкции площади и сквера им. Клавы Назаровой сообщила администрация Островского района.

Жителям Островского района предлагают отправить свои предложения о проекте реконструкции площади и сквера им. Клавы Назаровой. Прислать свои предложения можно несколькими способами:

– на электронную почту gkh@ostrov.reg60.ru,

– в комментариях к посту vk.com/gor_sreda_ostrov?w=wall-193599613_331,

– в комментариях к посту в официальной группе администрации Островского района в соцсети «ВКонтакте» vk.com/ostrovrajon,

– по телефону (8 81152) 3-11-49 в рабочее время с 08:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Предложения принимаются до 11:00 16 февраля.