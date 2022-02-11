Отменен карантин по бешенству в трех очагах на территории Печорского и Новосокольнического районов
Отменен карантин по бешенству в трех очагах на территории Печорского и Новосокольнического районов, сообщается в Instagram комитета по ветеринарии Псковской области.
Проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очагов бешенства, в частности, проведена вакцинация животных против бешенства, дезинфекция очагов, подворные обходы населения неблагополучного пункта с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства.
Активными на территории региона остаются пять очагов по бешенству: два - в Великих Луках и три - в Великолукском районе.
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