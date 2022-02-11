Микроавтобус IVECO Daily вспыхнул на трассе в Псковской области

09:00, 11 февраля 2022, ПАИ

10 февраля около 18:00 на 363-м км трассы Р-23 в Островском районе вспыхнул микроавтобус IVECO Daily 2006 года выпуска, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В результате пожара выгорел моторный отсек и салон на общей площади 12 квадратных метров. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.