Микроавтобус IVECO Daily вспыхнул на трассе в Псковской области
10 февраля около 18:00 на 363-м км трассы Р-23 в Островском районе вспыхнул микроавтобус IVECO Daily 2006 года выпуска, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В результате пожара выгорел моторный отсек и салон на общей площади 12 квадратных метров. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
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