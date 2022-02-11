Соцгородок в Пскове планируют достроить в мае

09:09, 11 февраля 2022, ПАИ

«Объект должен быть полностью готов в мае. Сделаем для этого всё необходимое», - заявил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников после посещения строительной площадки в Борисовичах.

По его словам, непростой объект требует пристального внимания со стороны всех ответственных лиц, органов власти и подрядчиков.



Сейчас здесь работают 106 человек. До конца недели подрядная организация расширит штат ещё на 30 рабочих. В одной из секций выполняются работы по устройству кровли. Монтаж стропильной системы, установку оставшихся окон, зашивку дверных проемов и проводку вентиляционных отверстий планируется завершить к 10 марта.

В административно-бытовом корпусе и жилых корпусах Г и Д строители параллельно осуществляют внутреннюю отделку, заливку пола, монтаж электрических сетей и установку сантехники. По всем видам работ создан отдельный график.



В корпусе Д проводится кладка лифтовых шахт. Договор на поставку оборудования заключен с фирмой из Екатеринбурга, конструкции для соцгородка – в производстве.



Оборудование для благоустройства прилегающей территории находится на объекте. Будет смонтировано, как только позволят погодные условия.



