Госархив опубликовал фотографии псковских лыжников 80-х годов
Опубликованы фотографии псковских лыжников 80-х годов. Снимки размещены на странице Государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
В архиве напомнили, что 11 февраля в Пекине пройдет одно из самых ожидаемых состязаний Олимпиады – лыжная гонка на 15 км у мужчин. В составе российской команды на старт выйдут Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Большунов.
«А пока парни готовятся к старту, предлагаем погрузиться в воспоминания и полистать фотографии, сделанные в 80-е годы. Псковские лыжники на различных соревнованиях и спортивных праздниках», - добавили в архиве.
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