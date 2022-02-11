Госархив опубликовал фотографии псковских лыжников 80-х годов

09:15, 11 февраля 2022, ПАИ

Опубликованы фотографии псковских лыжников 80-х годов. Снимки размещены на странице Государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

В архиве напомнили, что 11 февраля в Пекине пройдет одно из самых ожидаемых состязаний Олимпиады – лыжная гонка на 15 км у мужчин. В составе российской команды на старт выйдут Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Большунов.

«А пока парни готовятся к старту, предлагаем погрузиться в воспоминания и полистать фотографии, сделанные в 80-е годы. Псковские лыжники на различных соревнованиях и спортивных праздниках», - добавили в архиве.