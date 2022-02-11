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Спорт

Госархив опубликовал фотографии псковских лыжников 80-х годов

Городские соревнования по лыжным гонкам на Ваулиных Горах. Февраль 1984 г. Ваулины Горы Псковский р-н. Автор съемки Хандюк И.П. ГАПО. Фотофонд. 2214/1.

Опубликованы фотографии псковских лыжников 80-х годов. Снимки размещены на странице Государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Слева направо псковичи Цветков Геннадий, Ороян Юрий, Оникин Владимир – кандидат в мастера спорта СССР, призеры гонки по лыжам на чемпионате Псковского городского Совета ДСО «Спартак». Февраль 1984 г. Ваулины Горы Псковский р-н. Автор съемки Хандюк И.П. ГАПО. Фотофонд. 2214/2.

В архиве напомнили, что 11 февраля в Пекине пройдет одно из самых ожидаемых состязаний Олимпиады – лыжная гонка на 15 км у мужчин. В составе российской команды на старт выйдут Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Большунов.

Рабочие завода АТС, участники зимнего спортивного праздника в лесопарке Корытово. 25 февраля 1988 г. г. Псков. Автор съемки Рязанов Т.А. ГАПО. Фотофонд. 2264/1.

«А пока парни готовятся к старту, предлагаем погрузиться в воспоминания и полистать фотографии, сделанные в 80-е годы. Псковские лыжники на различных соревнованиях и спортивных праздниках», - добавили в архиве.

Рабочие завода АТС в лыжной эстафете. 25 февраля 1988 г. г. Псков. Автор съемки Рязанов Т.А. ГАПО. Фотофонд. 2264/2.

Городской лыжный кросс. Лыжная база в лесопарке Корытово. 4 февраля 1988 г. г. Псков. Автор съемки Морозов С. ГАПО. Фотофонд. 2264/3.

Городской лыжный кросс. Стартуют женщины. 4 февраля 1988 г. г. Псков. Автор съемки Морозов С. ГАПО. Фотофонд. 2264/4.

Городской лыжный кросс. Старт мужской гонки. 4 февраля 1988 г. г. Псков. Автор съемки Морозов С. ГАПО. Фотофонд. 2264/5.

Лыжная гонка мужских команд на приз газеты «Молодой Ленинец». 22 декабря 1985 г. Корытово, г. Псков. Автор съемки Боднарчук Н.Н. ГАПО. Фотофонд. 2300/8.

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