В Пскове продолжаются работы на водопроводной насосной станции на улице Госпитальной

09:30, 11 февраля 2022, ПАИ

На протяжении недели цех обслуживания сетей водоснабжения проводит комплекс работ на водопроводной насосной станции у дома №15 на улице Госпитальной, которая обеспечивает необходимое давление в сетях микрорайона даже в часы пиковой нагрузки. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

В рамках планового обслуживания специалисты производят замену трубы-ввода в насосную станцию, по которой поступает вода. На первом этапе провели земельные работы, в рамках которых был уложен новый трубопровод, а затем работы продолжились внутри станции, где производился монтаж и технологическое присоединение.

Плановое обслуживание позволяет избежать возможных аварийных ситуаций в дальнейшем, а также улучшить качество водоснабжения жителей.