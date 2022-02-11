Трёх китов гастрономического туризма в Псковской области назвал Андрей Филатов

15:05, 11 февраля 2022, ПАИ

Трёх китов, три основные составляющие в стратегии развития гастрономического туризма в Псковской области перечислил псковский ресторатор, член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Андрей Филатов на конференции «Вкус без границ» в медиацентре Псковского агентства информации.

Андрей Филатов напомнил, что первый форум, который определил стратегию развиия гастрономического туризма, состоялся в Пскове ещё в 2015 году. Он отметил, что в итоге «не всё со стратегией сложилось удачно», поэтому она подлежит определённой корректировке.

Однако именно семь лет назад участники форума определили три основные задачи. Во-первых, необходимость составления перечня псковских продуктов, реестра крестьянско-фермерских хозяйств, объектов, которые готовые к приёму гастрономических туристов, и продвижение продуктов на рынке, то есть их экспорт за пределы Псковской области. «И вот в этой части мы хорошо продвинулись: люди узнали и про псковский сбитень, и про цукаты, и туристы могут теперь всё это купить», - отметил Андрей Филатов.

Со второй задачей, под которой подразумевается воссоздание псковской кухни, есть некоторые вопросы. «Мы пока так и не получили вкус Псковской области, чтобы наши рестораны могли называться по-настоящему псковскими. По сути это научно-исследовательская работа по воссозданию традиционных для нашего региона блюд, создание логотипа псковской кухни, популяризация блюд псковской кухни. Хотелось бы, чтобы псковская кухня стала устойчивым понятием, чтобы люди, приезжающие к нам, знали, что именно у нас можно попробовать», - добавил ресторатор.

Третья задача, которую озвучил Андрей Филатов, - разработка гастрономических маршрутов, гастрономические туры по Псковской области и гастрофестивали. «Мы должны не только участвовать в гастрономической карте России, у нас должна быть и своя внутренняя карта, распространённая внутри региона, чтобы и мы, и туристы понимали, за чем именно ехать в тот или иной район», - пояснил Андрей Филатов.

В качестве успехов в этой части он назвал Праздник псковского пирога, который проводится в Псковской области с 2016 года. «Оказалось, что есть такое устойчивое понятие - псковские пироги. И этот праздник не навязан сверху, но в итоге его поддержала и администрация, и псковские школы, и псковские семьи. Мы хотим продолжить этот фестиваль, чтобы рестораны и дальше угощали своих гостей пирогами в дополнение к заказу, а люди пекли пироги и угощали друг друга», - подытожил Андрей Филатов.