В Пскове устраняют крупную утечку на теплотрассе на Завеличье

09:39, 11 февраля 2022, ПАИ

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» устраняют крупную утечку на теплотрассе на Завеличье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

На месте работают 6 единиц спецтехники и более 10 человек личного состава предприятия. По имеющейся информации, утечка найдена, вода перекрыта, в настоящее время осуществляется сброс воды с трассы. Также подготовлен участок трубы для замены поврежденного отрезка. В течение нескольких часов утечку полностью устранят и запустят воду в теплотрассе.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля в районе Аллеи ветеранов на Завеличье. В результате прорыва трубы диаметром 426 мм без отопления и горячей воды остались 4 детских сада и несколько жилых домов. Ситуация находится на контроле главы администрации города Пскова Бориса Елкина.