Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове устраняют крупную утечку на теплотрассе на Завеличье

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» устраняют крупную утечку на теплотрассе на Завеличье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

На месте работают 6 единиц спецтехники и более 10 человек личного состава предприятия. По имеющейся информации, утечка найдена, вода перекрыта, в настоящее время осуществляется сброс воды с трассы. Также подготовлен участок трубы для замены поврежденного отрезка. В течение нескольких часов утечку полностью устранят и запустят воду в теплотрассе.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля в районе Аллеи ветеранов на Завеличье. В результате прорыва трубы диаметром 426 мм без отопления и горячей воды остались 4 детских сада и несколько жилых домов. Ситуация находится на контроле главы администрации города Пскова Бориса Елкина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

11 февраля 2022

36 человек погибли на водоёмах Псковской области в 2021 году
11 февраля 2022

ГИМС: Выходя на лед во время оттепели, псковичи рискуют своей жизнью
11 февраля 2022

11 февраля в Пскове пройдет проверка системы оповещения

11 февраля 2022

Более 406 млн человек в мире заразились COVID-19
11 февраля 2022

Началась 62-я сессия Псковской гордумы
11 февраля 2022

В Пскове устраняют крупную утечку на теплотрассе на Завеличье
11 февраля 2022

В Пскове продолжаются работы на водопроводной насосной станции на улице Госпитальной
11 февраля 2022

На 41-м году жизни умерла актриса Евгения Брик

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...