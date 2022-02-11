11 февраля в Пскове пройдет проверка системы оповещения
11 февраля с 10:00 до 17:00 в Пскове будет производиться проверка системы оповещения (сирен). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Проверка пройдет на Сиреневом бульваре, 1; улице Шоссейной, 1; улице Ленина, 1; улице Советской, 51.
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