Ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов оценил выступления российских спортсменов на Олимпиаде

10:19, 11 февраля 2022, ПАИ

Ректор Великолукской академии физической культуры и спорта Вячеслав Шляхтов прокомментировал проходящие в Пекине Олимпийские игры, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Ректор заметил, что зимняя Олимпиада проходит в условиях пандемии, и добавил, что спортсмены и организаторы Игр не контактируют с внешним миром. «Все ненужные контакты сведены на нет. Хотя мы знаем, что несколько наших спортсменов все-таки отстранили от участия в соревнованиях. Но Игры набирают темп», - добавил он.

Вячеслав Шляхтов рассказал, что традиционно смотрит лыжные гонки, хоккейные состязания, биатлон, прыжки с трамплина и скелетон, где будет выступать студентка 2-го курса ВЛГАФК Елена Никитина.

В расширенный состав сборной команды России были включены два биатлониста – Кирилл Стрельцов, выпускник 2021 года, и Михаил Первушин, магистрант первого года обучения, но потом осталась только бронзовый призер сочинской Олимпиады Елена Никитина, которая, согласно итогам этого года, занимает третье место в общем зачете Кубка мира.

Ректор ВЛГАФК оценивает результаты российских спортсменов как неплохие. «Есть золотые, серебряные и бронзовые медали, даже в таких видах, где мы раньше себя никак не проявляли, - сказал он. - Имею в виду наших саночников. Игры ещё не завершены, и я уверен, что количество олимпийских медалей у нас увеличится».

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