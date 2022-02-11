Грибы, ягоды и рыба из Чудского озера привлекут в Псковскую область любителей вкусно поесть, уверен Владимир Баканов

16:02, 11 февраля 2022, ПАИ

Грибы, ягоды, рыба из Чудского озера создавали и создают интересные вариативные блюда, которые можно и нужно продвигать в Псковской области. Такое мнение на гастрономической конференции «Вкус без границ» в медиацентре Псковского агентства информации озвучил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, президент и генеральный директор Международного исполнительного комитета развития и продвижения Black Sea Cuisine Владимир Баканов.

«Или вот малочисленный финно-угорский народ, который живёт в Печорском районе на границе с Эстонией. Как и эстонцы, они в своих блюдах используют много тмина, с которым делают и тыквенный компот, и сыр. У них есть и луковый пирог», - назвал Владимир Баканов потенциально интересные туристам блюда.

Он отдельно обратил внимание, что намеренно не называет подобный туризм гастрономическим. «Чтобы блюдо стало гастрономическим, над ним нужно очень долго и упорно работать. В нашем случае оптимально реализовывать туры, куда люди приезжают попробовать продукт или напиток, характерный именно для этого места. В Псковской области это может быть сбитень, какой-то пивной напиток», - предположил Владимир Баканов.