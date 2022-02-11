Псковский курсант одержала победу в межвузовском конкурсе

11:03, 11 февраля 2022, ПАИ

Псковский курсант одержала победу в межвузовском конкурсе с научной работой по обеспечению правового положения осужденных женщин, имеющих малолетних детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Конкурс прошёл в Санкт-Петербургском университете ФСИН России среди курсантов и студентов образовательных организаций ФСИН и был посвящен соблюдению прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации.

По итогам конкурса псковичка Виктория Ложкина одержала победу в номинации «Обеспечение правового положения осужденных» с научной работой «Некоторые аспекты механизма правовой защиты осужденных женщин». Исследование Виктории посвящено особенностям уголовно-исполнительной политики в отношении осужденных женщин, имеющих малолетних детей, вопросам их правового положения. В научной работе представлены предложения по совершенствованию механизма правовой защиты осужденных женщин.

Второе место в номинации «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации» заняла курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Юлия Маменченкова, представив на конкурс научную работу «Обеспечение прав осужденных, являющихся инвалидами, в исправительных учреждениях Псковской области».

Как отметила научный руководитель, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Оксана Макаркина, исследовательская работа велась совместными усилиями с УФСИН России по Псковской области, поэтому она получилась содержательной и интересной, а проведенный анализ позволяет сделать необходимые выводы с целью совершенствования деятельности уголовно-исполнительной системы.