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Кулинарное наследие Псковской области, гид для фермеров и ресторанов - итоги проекта Baltic sea food подвели в медиацентре ПАИ

Итоги многолетнего проекта «Продовольствие Балтийского региона» (Baltic sea food) подвела на гастроконференции «Вкус без границ» в медиацентре Псковского агентства информации заместитель начальника отдела международного и межрегионального сотрудничества комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, региональный координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Мария Булатова.

Она уточнила, что в проекте участвовали 10 стран, имеющих выход к Балтийскому морю. Россию представляла Псковская область. «Для начала мы попробовали идентифицировать стартовое облако гастрономических тегов псковской региональной кухни, чтобы понять, с какими продуктами можно работать. Среди них - хлеб, яблоки, мёд, рыба, квас, дары леса. Затем попробовали составить из этого ассмортимента блюда. В итоге пришли к выводу, что, не покидая Псковскую область, можно попробовать сразу четыре кухни: русскую, эстонскую, латвийскую и белорусскую», - рассказала Мария Булатова.

Координатор проекта рассказала, что одной из главных целей работы стало соединение местных аграриев с кафе, ресторанами, отелями и другими объектами туризма, которым будет интересна их продукция. «По итогам работы издана большая книга со способами, которыми местный производитель может продвинуть местные продукты и блюда до конечного потребителя. По мотивам этого большого издания появилось также прикладное руководство - удобное карманное издание, «отжим» работающих решений и практик из всех 10 стран по доставке продукции или услуги до конечного клиента. Есть там и работающие примеры из Псковской области», - заметила Мария Булатова.

Участники проекта занимались также поиском и составлением кулинарного наследия Псковской области. «Мы ездили в кулинарные экспедиции, работали с Государственным архивом Псковской области, библиотеками, музеями, искали рецепты людей - носителей кулинарных традиций, чтобы готовить, пробовать и понимать, с чем мы можем работать  дальше. Затем попробовали всё это приготовить, получилось симпатично», - поделилась Мария Булатова.

Однако начавшаяся пандемия несколько свернула работу, но, тем не менее, не остановила её совсем. Несколько мероприятий в рамках проекта провести всё-таки удалось. Среди них - Фестиваль каш в Порхове, участие в федеральном проекте «Гастрономическая карта России» с традиционной псковской трапезой, разработка предложений по внедрению традиционных блюд в ресторанную сеть и объекты кулинарного туризма (индивидуальный завтрак, завтрак для группы туристов, деловой обед в традициях псковской трапезы; корзина гастросувениров), конкурс «Причудский пирог», публикации в специализированных изданиях авиакомпаний.

 

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