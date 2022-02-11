Алина Смирнова: Результат псковских тхэквондистов впечатляет

11:19, 11 февраля 2022, ПАИ

Тренер Алина Смирнова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ оценила результат тхэквондистов из Псковской области на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ИТФ в Сочи.

«Впечатления положительные, медалей с каждым годом всё больше, результат впечатляет», - отметила Алина Смирнова. Результатом спортсменов также остался доволен тренер Эдгар Гиносян.

Президент Псковской федерации тхэквондо ИТФ Владимир Кочетов напомнил, что спортсмены привезли одно золото, 5 бронзовых и 13 серебряных медалей. Кроме того, участвовали взрослые в турнире — тренерский состав, который завоевал призовые места.