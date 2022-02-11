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Происшествия

Еще один обвиняемый по делу о нападении на псковских десантников предстанет перед судом

Еще один обвиняемый по делу о нападении на псковских десантников предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года житель Чеченской Республики Герман Арбинин в составе объединенной вооруженной банды принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ РФ.

Нападение произошло недалеко от села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики и продлилось до утра 1 марта. В результате произошедшего погибли 84 военнослужащих, ещё четверо были ранены. В пресс-службе ведомства отметили, что Арбинин производил прицельные выстрелы в военнослужащих из автомата Калашникова.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении Германа Арбинина завершено. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, – посягательство на жизнь военнослужащих. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Следователи при поддержке сотрудников ФСБ России и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов. 

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