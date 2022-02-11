Спортсменка из Острова заняла второе место на первенстве России по легкой атлетике

11:56, 11 февраля 2022, ПАИ

Спортсменка из Псковской области заняла второе место на первенстве России по лёгкой атлетике на дистанции 2000 метров, сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок (U20) прошло 8-10 февраля в Челябинске в манеже УралГУФК.

Жительница Острова Елизавета Николаева стала второй в беге на 2000 м с препятствиями, преодолев дистанцию за 6:53.14. Первое место заняла Анастасия Красильникова из Чувашской Республики, третье – жительница Челябинской области Елизавета Егорова.