Всероссийский турнир по тхэквондо на Кубок губернатора Псковской области пройдёт в мае
В мае пройдёт всероссийский турнир по тхэквондо на Кубок губернатора Псковской области. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал президент Псковской федерации тхэквондо ИТФ Владимир Кочетов.
Владимир Кочетов рассказал, что турнир уже стал традиционным и в этом году пройдёт уже в четвёртый раз. В 2021 году турнир был приурочен к 800-летию Александра Невского. В нём приняли участие порядка 300 человек из 26 регионов. Соревнования проходили три дня.
В этом году соревнования по трём дисциплинам будут проходить в зале «Олимп» с 13 по 15 мая.
Участие в турнире и турнире-фестивале примут порядка 300 псковских спортсменов.
Слышали ли вы про биткоин?
Отсутствие зрителей на соревнованиях помогает спортсменам сосредоточиться, уверены псковские тренеры
Псковские спортсмены представят Россию на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо
О драме в лыжной гонке у женщин на 10 км расскажет новый выпуск «Олимпийского дайджеста»