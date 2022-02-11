Всероссийский турнир по тхэквондо на Кубок губернатора Псковской области пройдёт в мае

11:56, 11 февраля 2022, ПАИ

В мае пройдёт всероссийский турнир по тхэквондо на Кубок губернатора Псковской области. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал президент Псковской федерации тхэквондо ИТФ Владимир Кочетов.

Владимир Кочетов рассказал, что турнир уже стал традиционным и в этом году пройдёт уже в четвёртый раз. В 2021 году турнир был приурочен к 800-летию Александра Невского. В нём приняли участие порядка 300 человек из 26 регионов. Соревнования проходили три дня.

В этом году соревнования по трём дисциплинам будут проходить в зале «Олимп» с 13 по 15 мая.

Участие в турнире и турнире-фестивале примут порядка 300 псковских спортсменов.