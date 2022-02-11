Отсутствие зрителей на соревнованиях помогает спортсменам сосредоточиться, уверены псковские тренеры
Проведение соревнований без зрителей помогает спортсменам сосредоточиться. Об этом заявил президент Псковской федерации тхэквондо ИТФ Владимир Кочетов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Он заявил, что положительно относится к данной ограничительной мере, особенно если соревнования проходят в родном городе. Владимир Кочетов добавил, что для родителей организуют онлайн-трансляции.
Тренер Эдгар Гиносян также поделился наблюдениями проведения соревнований без родителей. По его словам, результаты положительные для спортсменов. Тренер пояснил, что, если родители присутствуют на соревнованиях, они начинают проявлять заботу: «поешь», «посиди». А детям в это время надо готовиться к бою, без родителей они более сосредоточены и внимательны, уточнил Эдгар Гиносян.
Тренер Алина Смирнова того же мнения: без родителей спортсмен сосредоточен только на том, что ему нужно делать.
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Отсутствие зрителей на соревнованиях помогает спортсменам сосредоточиться, уверены псковские тренеры
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