Рекламировать сельский туризм и гастрономические сувениры среди жителей двух столиц намерены в Псковской области

17:14, 11 февраля 2022, ПАИ

Продвигать сельский туризм и гастрономические сувениры среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга намерены в Псковской области с помощью маршрута «С грохотом [на Псковщине «грохотом» называлось большое сито. - ПАИ] по фермам». О нём участникам гастрономической конференции «Вкус без границ» в медиацентре Псковского агентства информации рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Туристический маршрут протяжённостью в 190 км рассчитан на трёхдневное путешествие по фермам и хозяйствам Печорского и Палкинского районов.

«Мы, прежде всего, ориентированы на семьи, на детей. В конце концов, им надо рассказывать, что булки не растут на деревьях. К тому же в рамках маршрута есть множество возможностей попробовать сделать что-то вкусное своими руками - пряники, льняные конфеты. Наши помощники - это комитет по туризму, и банк, и замечательные люди - фермеры, к которым в итоге и едут туристы. Тренды маршрута - трудолюбие, честность и душевность. А главная ценность Псковской земли - люди, влюблённые в неё», - заключила Светлана Баранова.