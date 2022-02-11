Псковские тхэквондисты назвали своих кумиров

12:23, 11 февраля 2022, ПАИ

Спортсмены Псковской федерации тхэквондо ИТФ на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации назвали своих кумиров.

Пскович Денис Стволов, который занимается тхэквондо уже 10 лет, равняется на Евгения Оцимика - бурятского спортсмена. Это первый и единственный в истории четырёхкратный чемпион мира по тхэквондо (ИТФ). «Я беру с него мотивацию, пример для дальнейших побед. Стараюсь придерживаться его тактик и стратегий», - поделился псковский тхэквондист.

Псковская спортсменка Алина Ярош, которая занимается 5 лет, назвала своим кумиром Антона Шаманина - тренера из Санкт-Петербурга. Это многократный чемпион России, Европы. «Я очень хочу достичь таких же целей», - заявила Алина Ярош.

Станислав Шпер, который занимается тхэквондо в Пскове уже 6 лет, считает кумиром Александра Широбокова - заслуженного тренера России, мастера спорта, международного инструктора.