Порядка 1000 человек занимаются тхэквондо в Псковской области
Порядка 1000 человек занимаются в Псковской федерации тхэквондо ИТФ. Об этом сообщил президент объединения Владимир Кочетов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Он отметил, что во всех клубах насчитывается 14 тренеров. «Охвачены близлежащие районы, хотелось бы вырастить тренеров в дальних районах», - добавил Владимир Кочетов. В федерации есть спортсмены от 4 лет, а также ветераны - от 40 лет.
Тренер Эдгар Гиносян добавил, что весь тренерский состав - это подопечные Владимира Кочетова, все они когда-то пришли к нему как спортсмены. Сейчас Владимир Кочетов по-прежнему проводит тренировки.
В федерации очень много девочек. «У меня есть группы, где девочек 50%. И они показывают высокие результаты. Тхэквондо – очень красивый вид спорта, он привлекает девочек», - рассказала тренер Алина Смирнова.
Также участники пресс-конференции рассказали, что мест для занятий в Пскове достаточно. Соревнования обычно проводятся в СК «Олимп», сборы — в новом зале на стадионе «Машиностроитель». Кроме того, у каждого тренера есть свои залы в разных районах города.
Слышали ли вы про биткоин?
Отсутствие зрителей на соревнованиях помогает спортсменам сосредоточиться, уверены псковские тренеры
Псковские спортсмены представят Россию на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо
О драме в лыжной гонке у женщин на 10 км расскажет новый выпуск «Олимпийского дайджеста»