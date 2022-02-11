Порядка 1000 человек занимаются тхэквондо в Псковской области

12:31, 11 февраля 2022, ПАИ

Порядка 1000 человек занимаются в Псковской федерации тхэквондо ИТФ. Об этом сообщил президент объединения Владимир Кочетов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что во всех клубах насчитывается 14 тренеров. «Охвачены близлежащие районы, хотелось бы вырастить тренеров в дальних районах», - добавил Владимир Кочетов. В федерации есть спортсмены от 4 лет, а также ветераны - от 40 лет.

Тренер Эдгар Гиносян добавил, что весь тренерский состав - это подопечные Владимира Кочетова, все они когда-то пришли к нему как спортсмены. Сейчас Владимир Кочетов по-прежнему проводит тренировки.

В федерации очень много девочек. «У меня есть группы, где девочек 50%. И они показывают высокие результаты. Тхэквондо – очень красивый вид спорта, он привлекает девочек», - рассказала тренер Алина Смирнова.

Также участники пресс-конференции рассказали, что мест для занятий в Пскове достаточно. Соревнования обычно проводятся в СК «Олимп», сборы — в новом зале на стадионе «Машиностроитель». Кроме того, у каждого тренера есть свои залы в разных районах города.