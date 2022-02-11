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Псковские тхэквондисты рассказали, за какими соревнованиями следят на зимней Олимпиаде

Псковские тхэквондисты следили за выступлениями российских фигуристов на зимней Олимпиаде. Об этом они заявили на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Тренеры Эдгар Гиносян и Алина Смирнова рассказали, что, несмотря на большую занятость, смотрели фигурное катание. Алина Смирнова добавила, что у неё занимается много спортсменок, которые перешли в тхэквондо из фигурного катания. «Часто с девочками обсуждаем, следим за результатами и успехами российских спортсменов на Олимпиаде. Фигурное катание — это очень быстро развивающийся вид спорта, они постоянно повышают планку. Это классно, когда спорт так развивается», - заявила псковский тренер.

Псковские тхэквондисты Денис Стволов, Алина Ярош и Станислав Шпер также предпочитают смотреть фигурное катание. По их словам, российские спортсмены выступили очень достойно, псковичи рады за них.

Президент Псковской федерации тхэквондо ИТФ Владимир Кочетов поддержал своих подопечных и добавил, что также следит на Олимпиаде за лыжными гонками, биатлоном.

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