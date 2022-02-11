Псковские тхэквондисты рассказали, за какими соревнованиями следят на зимней Олимпиаде
Псковские тхэквондисты следили за выступлениями российских фигуристов на зимней Олимпиаде. Об этом они заявили на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Тренеры Эдгар Гиносян и Алина Смирнова рассказали, что, несмотря на большую занятость, смотрели фигурное катание. Алина Смирнова добавила, что у неё занимается много спортсменок, которые перешли в тхэквондо из фигурного катания. «Часто с девочками обсуждаем, следим за результатами и успехами российских спортсменов на Олимпиаде. Фигурное катание — это очень быстро развивающийся вид спорта, они постоянно повышают планку. Это классно, когда спорт так развивается», - заявила псковский тренер.
Псковские тхэквондисты Денис Стволов, Алина Ярош и Станислав Шпер также предпочитают смотреть фигурное катание. По их словам, российские спортсмены выступили очень достойно, псковичи рады за них.
Президент Псковской федерации тхэквондо ИТФ Владимир Кочетов поддержал своих подопечных и добавил, что также следит на Олимпиаде за лыжными гонками, биатлоном.
Слышали ли вы про биткоин?
Отсутствие зрителей на соревнованиях помогает спортсменам сосредоточиться, уверены псковские тренеры
Псковские спортсмены представят Россию на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо
О драме в лыжной гонке у женщин на 10 км расскажет новый выпуск «Олимпийского дайджеста»