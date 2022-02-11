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Сергей Нарышкин: Обвинения России в агрессивных планах в отношении Украины безосновательны

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Обвинения в адрес России о ее агрессивных устремлениях безосновательны. Об этом в интервью газете «МК» заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Обвинения в агрессивных планах в отношении Украины огульны. Никаких планов «вторжения» не было и нет. И все, что вокруг этого происходит, – хорошо срежиссированная провокация. Мы знаем ее авторов и видим, какими силами и средствами продолжает множиться эта злонамеренная и очень опасная ложь», – отметил директор СВР.

По его мнению, украинская власть осознаёт свою дальнейшую судьбу после разжигания конфликта. «Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы», – считает Сергей Нарышкин.

Отвечая на вопрос журналиста о появившихся в западных СМИ сообщениях о неких разведданных американских спецслужб он отметил, что подобные схемы используются практически на постоянной основе.

«Вспомним Югославию, интервенцию в Ливии в 2011 году, в Сирии в 2014 году. Из последнего: чего стоит «афганская эпопея». По телевизионным каналам мы наблюдали фактическое бегство американцев из страны. Афганцы цеплялись за шасси улетающих бортов США и падали с километровой высоты. Сейчас уже известно, что причина та же — ошибки американской разведки, которая провалилась в анализе прочности режима Ашрафа Гани. Как показывает практика, те оценки американских спецслужб относительно актуальных событий в мире, которые попадают в СМИ, носят политизированный характер. Они не отражают существующих реалий», – пояснил он.

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