Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Профсоюзы подписали соглашение с администрацией Опочецкого района

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписано между координационным советом профорганизаций Опочецкого района и муниципалитетом. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов, от профсоюзной стороны соглашение подписала председатель координационно совета Маргарита Сазонченкова.

Перед подписанием документа представители профсоюзов обсудили с главой Опочецкого района Юрием Ильиным ход коллективно-договорной кампании, а также вопросы и темы запланированной муниципальной трёхсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

Как отметил в ходе встречи с руководством муниципалитета председатель облсовпрофа Игорь Иванов, в Опочецком районе достаточно высокий уровень социального партнёрства.

«В администрации района действует первичная профсоюзная организация. Запущена переговорная кампания, и уже на следующей неделе будет заключён коллективный договор», - добавил Игорь Иванов.

Он также положительно отметил профсоюзную работу в сфере ЖКХ и строительства.

«Федеральное отраслевое соглашение исполнено, заработная плата проиндексирована», - сказал Игорь Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

11 февраля 2022

Алексей Саенко стал начальником управления по градостроительной деятельности администрации Пскова
11 февраля 2022

Профориентационную работу с молодежью обсуждают в медиацентре ПАИ
11 февраля 2022

В Дно начался отлов безнадзорных собак

11 февраля 2022

54 ребенка лечатся от COVID-19 в псковской инфекционке

11 февраля 2022

В Пскове устранили утечку на теплотрассе на Завеличье
11 февраля 2022

Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области возглавит Ксения Железникова
11 февраля 2022

В Пскове разработали инструкцию для детсадов, чтобы предотвратить самовольные уходы
11 февраля 2022

Воспитатели получили выговоры за самовольный уход детей из дошкольного учреждения

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...