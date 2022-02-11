Профсоюзы подписали соглашение с администрацией Опочецкого района
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписано между координационным советом профорганизаций Опочецкого района и муниципалитетом.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов, от профсоюзной стороны соглашение подписала председатель координационно совета Маргарита Сазонченкова.
Перед подписанием документа представители профсоюзов обсудили с главой Опочецкого района Юрием Ильиным ход коллективно-договорной кампании, а также вопросы и темы запланированной муниципальной трёхсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.
Как отметил в ходе встречи с руководством муниципалитета председатель облсовпрофа Игорь Иванов, в Опочецком районе достаточно высокий уровень социального партнёрства.
«В администрации района действует первичная профсоюзная организация. Запущена переговорная кампания, и уже на следующей неделе будет заключён коллективный договор», - добавил Игорь Иванов.
Он также положительно отметил профсоюзную работу в сфере ЖКХ и строительства.
«Федеральное отраслевое соглашение исполнено, заработная плата проиндексирована», - сказал Игорь Иванов.
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